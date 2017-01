Gabon: Libreville croule sous les déchets dix jours avant le début de la CAN

« Ce n'est pas normal, ça sent mauvais », poursuit un autre passant. « A l'orée d'un événement comme celui de la CAN, la ville croupit dans une saleté aussi impardonnable. C'est vraiment intolérable », conclu un Gabonais.

« Là, on est devant les asticots, l'odeur ! On est obligés de mettre des Kleenex devant notre visage pour respirer », remarque un autre jeune homme.

Dans son box de vente de la friperie, ce jeune étudiant et ses amis suffoquent : « La poubelle, les odeurs. On ne peut pas travailler comme ça. Les clients ne peuvent même pas s'arrêter, ce n'est pas normal », peste l'un d'eux.

Un mauvaise nouvelle à dix jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se jouera au Gabon et notamment à Libreville.

