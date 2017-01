Afrique: CAN 2017 - Le pays, dans la peau du ténor

Forts de leur première place africaine et de leur potentiel, les Lions de la Teranga espèrent enfin un premier sacre continental.

Pas de suspense inutile. Le 31 décembre dernier, Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, a dévoilé ses 23 joueurs pour la CAN 2017. Sans beaucoup de surprise, ni de remous, tant sa liste semble faire l'unanimité auprès de l'opinion nationale. L'équipe sera emmenée au Gabon par sa star, Sadio Mane, et des joueurs comme Kalidou Koulibaly et Moussa Sow. Cheikh Mbengue et Henri Saivet, les deux joueurs de Saint-Etienne, font leur retour dans le groupe. Un seul local, le gardien Pape Seydou Ndiaye, a été convoqué. Le Sénégal pense avoir la meilleure équipe possible pour braver son destin à la CAN, pour sa 14e participation. Il faut dire que les Lions de la Teranga se rendront à Libreville dans la peau du favori.

L'équipe a pris depuis quelques mois la première place africaine au classement FIFA et peut se targuer d'être l'une des rares à avoir remporté tous ses matchs en éliminatoires. Les capacités physiques et techniques du groupe bâti par Cissé, doublées d'une détermination à toute épreuve, en font donc un sérieux candidat à la succession de la Côte d'Ivoire. Mais, attention à la pression. Lors de la CAN 2015, le Sénégal, alors entraîné par Alain Giresse, était particulièrement attendu. Cependant, l'équipe n'a pas su se montrer à la hauteur en sortant au premier tour. De plus, près de la moitié de l'effectif disputera sa première CAN. Les Lions de la Teranga auront en tout cas l'occasion de prendre leur revanche sur l'Algérie, leur bourreau en Guinée équatoriale, dans cette poule B. Comme en 2015, les deux équipes vont s'affronter lors du dernier match.

Le Sénégal aura d'abord eu à faire avec la Tunisie et le Zimbabwe, question de s'offrir une marge. L'objectif est clairement de remporter un premier titre, et donc, faire mieux que cette finale perdue en 2002. Le stage a débuté hier à Dakar et l'équipe devrait s'envoler pour le Congo dans quelques jours. « Nous séjournerons à Brazzaville, qui n'est pas très éloigné de Franceville, où nous jouerons nos trois matchs du premier tour, avec des conditions climatiques très proches », a révélé Lamine Diatta, le team manager du Sénégal. Un match amical est prévu le 8 janvier face à la Libye alors qu'un autre contre le Congo est à l'étude.