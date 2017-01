Algérie: La dotation de la protection civile en hélicoptères passe par un processus de plusieurs modules

Bechar — Le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, a indiqué, mardi soir à Bechar, que la dotation de sa structure en hélicoptères passait par un processus nécessitant plusieurs modules.

L'acquisition de six (6) types de ces appareils par notre structure comme moyen de renforcement de nos capacités de secoure et de sauvetage lors des catastrophes naturelles et autres accidents qui passe par la formation des pilotes, des personnels techniques au sol et surtout la réalisation des infrastructures nécessaires comme les terrains d'atterrissage de ces hélicoptères, a-t-il précisé en marge d'une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya.

Cette première visite de travail et d'inspection entamée en début de cette nouvelle année 2017 vise aussi à s'enquérir des conditions de vie et de travail des différentes catégories de la protection civile, tant à travers la wilaya de Bechar que dans d'autres régions du pays, a-t-on souligné.

Auparavant, le colonel Mustapha Lahbiri a visité un poste avancé de la protection civile à Ben-Zireg située à 50 km au nord de Bechar et à proximité de la RN-6, créée récemment dans le but d'intervention et de secours rapides sur ce tronçon routier reliant le sud-ouest du pays au nord-ouest et, de là, les différentes régions du nord du pays.

Le colonel Lahbiri, qui poursuivra mercredi sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, aura l'occasion de s'enquérir aussi des activités des postes avancés de Hammaguir dans la région d'Abadla (88 km au sud de Bechar) et de Boulaâdam localisé sur la RN-50 reliant Bechar à Tindouf, et visitera plusieurs unités de la protection civile notamment à Taghit, Béni-Abbès et El-Ouata.

Cette dernière a été récemment réalisée et équipée par la wilaya dans le but de renforcer la couverture du territoire de la wilaya par la protection civile et enregistre actuellement un taux de 85% d'avancement de ses travaux, selon des responsables locaux de ce corps.

Cette couverture est actuellement assurée par neuf (9) unîtes d'intervention et de secours et une unité principale au chef lieu de wilaya.