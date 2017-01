Algérie: Benghebrit - Une rencontre nationale avec les partenaires sociaux sur l'évaluation scolaire en avril prochain

Par ailleurs , la ministre a donné son approbation pour la reprise de rencontres bilatérales et triparties avec tous les syndicats, de même que la mise en place de commissions pour l'examen des dysfonctionnements contenus dans les statuts des travailleurs du secteur de l'éducation, les oeuvres sociales et de la violence en milieu scolaire.

L'accent a été également mis sur la bonne gouvernance, a ajouté la ministre annonçant par la même occasion l'organisation jeudi prochain d'une rencontre avec les directeurs de l'éducation consacrée à l'examen des préoccupations soulevées par les partenaires sociaux notamment la nécessité de remédier aux "dysfonctionnements et au manque de communication entre les responsables locaux et les partenaires sociaux".

Dans une déclaration à la presse en marge de sa rencontre avec les partenaires sociaux (syndicats et associations de parents d'élèves), la ministre a fait savoir qu'une "consultation nationale sur l'évaluation scolaire sera lancée en février prochain " et sera couronnée par une rencontre nationale avec les partenaires sociaux pour présenter les conclusions de cette consultation, dans le but, a-t-elle dit, de préparer la rentrée scolaire 2017-2018.

