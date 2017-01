Cameroun: Budget 2017 - C'est déjà exécutable !

Affirmation du ministre des Finances, qui a supervisé hier dans ses services à Yaoundé, les opérations de lancement technique dudit budget.

Le budget de l'Etat du Cameroun, pour le compte de l'exercice 2017 est exécutoire et exécutable depuis hier, 3 janvier 2017, premier jour ouvrable de cette nouvelle année. La presse nationale et internationale a été conviée au lancement technique dudit budget, sous la supervision du ministre des Finances (MINFI), Alamine Ousmane Mey. Après l'adoption du budget de l'Etat au niveau du parlement, évalué à 4373,8 milliards de F, sa promulgation le 14 décembre 2016 par le président de la République et la signature de la circulaire d'exécution par le MINFI lui-même, les ordonnateurs de dépenses peuvent déjà engager les opérations.\r

Vu que « le budget est déjà en ligne, le système d'exploitation informatique PROBMIS a été mis à jour, de même que les éléments de la mercuriale des prix et les supports de la dépense.

Bref, tout a été fait en amont pour que le démarrage des opérations soit effectif dès le premier jour ouvrable de l'année », assure Antoine Félix Samba, directeur général du budget. Une simulation du circuit de la dépense, fruit de l'amélioration de celui de 2016, a justement été faite avec succès.\r

Alamine Ousmane Mey se réjouit donc d'annoncer à l'opinion nationale et particulièrement aux ordonnateurs de dépenses que le budget 2017 de l'Etat du Cameroun est déjà exécutoire et exécutable. « Exécutoire au plan juridique et exécutable au plan opérationnel. Dorénavant, les opérations tant en matière de recouvrements de recettes que d'exécution de la dépense sont réalisables », a-t-il clairement souligné.

Il poursuit, expliquant que « le système de dépense correspond aux engagements de notre pays, à savoir\r

le nouveau régime financier de l'Etat, celui de 2007, avec toutes les exigences qu'il a apporté dans le sens de la sincérité, de l'intégrité, de l'efficacité et surtout dans le sens de la transparence pour que notre comptabilité financière permette au Cameroun d'avoir en temps réel des informations sur l'exécution du budget tant au niveau central que décentralisé ». Le MINFI indique par ailleurs que des mesures de simplification ont été introduites dans le dispositif, mais aussi des mesures d'actualisation à travers une mercuriale nouvelle, et enfin des mesures de régulation de la dépense publique qui sont maintenues afin de garantir la qualité de la dépense, la\r

performance et l'efficacité. Alamine Ousmane Mey garantit enfin que les actions de démonstration de la mise en oeuvre du budget de l'Etat pour l'exercice 2017 vont se poursuivre au niveau des ministères à Yaoundé et d'ici le 10 janvier, les missions de lancement dudit budget vont se déployer dans les régions, sous la supervision des autorités régionales\r