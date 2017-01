Cameroun: Les Lionnes en exemple

Retour sur le message du chef de l'Etat à la Nation.

Les Lionnes indomptables étaient au menu du message de fin d'année du chef de l'Etat. Une fois de plus, faut-il le souligner, en l'espace d'un mois. En d'autres circonstances, l'évocation d'un événement sportif, même à titre anecdotique, dans un rendez-vous aussi solennel, n'aurait pas manqué de surprendre quelques «puristes». Il faut pourtant se rendre à l'évidence : à l'aune des valeurs qui constituent désormais le socle inébranlable du vivre-ensemble dans une République en quête d'exemplarité, la sélection nationale de football féminin apparaît de plus en plus comme un repère vers lequel devraient converger les convictions et émotions éparpillées par la logique des vents contraires.

Non pas tant parce que ces joueuses qui viennent de s'illustrer à la CAN 2016 détiennent le monopole du patriotisme et d'autres vertus introuvables ailleurs, mais parce que leurs faits et gestes, leur manière de réagir face à l'adversité, donnent à réfléchir à l'heure où raisonnent des sons discordants qui risquent de nous détourner de l'essentiel : l'édification d'une nation consolidée et prospère. Samedi dernier comme lors de la récente réception des vice-championnes d'Afrique au palais de l'Unité, le discours du président Biya n'a pas varié d'un iota : du fait de l'engagement, de la détermination, du courage, de l'humilité et du sens de la solidarité dont elles font preuve d'une compétition à l'autre, les Lionnes indomptables constituent un exemple pour leurs concitoyens et montrent ainsi la voie à suivre dans un contexte où la montée des surenchères de tous ordres, commande plus de tolérance et de circonspection, en lieu et place des pulsions égoïstes sur fond de repli identitaire qui pourraient ouvrir la voie aux dérives lourdes de conséquences.

Comparaison n'est pas raison, mais certains sociologues font désormais un rapprochement allégorique entre la stratégie déployée par une équipe de football pour gagner un match et le combat mené dans un pays pour surmonter les obstacles au développement et atteindre l'émergence. Fortes de leurs exploits et de leur réputation croissante au plan national et international, certaines Lionnes auraient pu s'abandonner aux frasques du star-system, en adoptant des attitudes dictées par des égos surdimensionnés. L'équipe est pourtant restée jusqu'ici un groupe relativement soudé, homogène et solidaire. Dans la victoire comme dans la défaite, résistant ainsi aux pulsions individualistes qui auraient pu saper la dynamique collective. Sous le maillot national, il n'y a guère de place pour l'origine ethnique, l'appartenance linguistique, religieuse ou autre. Le talent individuel ne s'illustre qu'au service du collectif. Tout en se réjouissant qu'une telle posture ait éloigné jusqu'ici les Lionnes des scènes déplorables observées dans d'autres sélections nationales, il reste à souhaiter qu'un tel état d'esprit soit préservé, à l'abri d'éventuelles influences externes qui pourraient perturber l'harmonie d'ensemble.

Au-delà du sport, la sélection nationale féminine de football nous offre, symboliquement, ce qu'il y a de mieux, en termes de savoir-être et de savoir-vivre dans un contexte où l'avalanche des revendications de tous ordres trahissent quelques velléités de rejet de l'autre, dans un réflexe, tout aussi humain, qui consiste à tirer la couverture à soi. Pour se limiter à l'actualité récente, les batailles qui interpellent la communauté nationale sur le champ de la sécurité, du développement économique et du progrès social, sont de loin plus urgentes que des vaines spéculations narcissiques sur des destins particuliers, dont la trajectoire projetée ne pourrait déboucher que sur une trahison de l'Histoire. A l'instar de nos troupes engagées dans la lutte contre la nébuleuse terroriste, les Lionnes par leurs prouesses, leur conduite sur le terrain et en dehors, nous administrent une leçon à méditer sans modération : pour surmonter les multiples défis qui encombrent l'horizon, il faut avancer méthodiquement, en rangs serrés, avec pour seul objectif : la victoire collective d'une communauté de destins.