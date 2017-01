Afrique: CAN 2017 - Les 23 du Maroc avec Amrabat et Boufal

Le Maroc figure dans le groupe C avec la Côte d'Ivoire, le Togo et la RD Congo.

Exit Mohamed Nahiri du FUS Rabat et Ismail El Haddad du Wydad Athletic Club. Par contre, Nordin Amrabat et Sofiane Boufal y figurent malgré leur état de santé jugé inquiétant. les deux joueurs sont attendus ce jour aux Emirats où l'équipe est en stage pour être fixé sur leur blessure.

Hervé Renard n'a pas bien tardé avant de confirmer ses 23 pour la CAN 2017. Alors que le dernier jour d'envoi des listes est arrivé, le sélectionneur du Maroc a réduit sa pré liste de 26 joueurs. On savait déjà que Younès Belhanda et Oussama Tannane étaient forfaits pour le tournoi.

