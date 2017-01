Afrique: CAN 2017 - Objectif second tour pour Zargo Touré

Les 23 Lions Sénégalais se regroupent à Dakar de lundi à jeudi, puis se rendront au Congo, avec un camp de base à Brazzaville, la capitale, d'où ils pourront plus facilement gagner Franceville, dans le sud-est du Gabon, une des quatre villes devant abriter les matches de la CAN 2017. Au premier tour, le Sénégal évoluera dans le groupe B, le « groupe de la mort » où il affrontera la Tunisie, le Zimbabwe et l'Algérie.

Zargo Touré, qui a débuté le stage de préparation avec les Lions de la Teranga, s'est dit « tourné » vers la CAN 2017 depuis que la Fédération sénégalaise de football (FSF) a envoyé sa convocation à son club. Pour le défenseur central de Lorient, « l'objectif est de prendre part au second tour », soulignant que les Lions ont retenu les leçons de l'échec à la CAN 2015. « Ce sont des leçons qui vont servir pour la présente édition », a-t-il soutenu. Le Sénégal a été éliminé au premier tour de ses trois dernières participations à la CAN (2008, 2012 et 2015).

Les Sénégalais entameront la CAN 2017 le 15 janvier face à la Tunisie avant de donner la réplique au Zimbabwe le 19 janvier puis à l'Algérie le 23 janvier.