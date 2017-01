Sénégal/Gabon: 177 médailles pour le Sénégal, CAN beach soccer,hand... - Matar Ba loue les performances et appelle à une mobilisation pour Gabon 2017

Qu'on le veuille ou non, Macky Sall est un génie politique. Il suffit juste de jeter un coup d'œil sur son… Plus »

Il faut noter que depuis un certain moment, l'organisation des finales Navétanes de football a été une occasion pour le ministre des Sports et les responsables apéristes de sensibiliser de manière générale les populations et les appeler à s'inscrire pour l'obtention de la carte d'identité Biométrique de la Cedeao mais aussi sur les listes électorales. Une manière pour eux d'accroître le taux de participation aux prochaines élections et surtout d'aller vers une victoire de la majorité présidentielle.

Le ministre des sports s'est toutefois réjoui de la finale de beach Soccer remportée par l'équipe nationale lors de la Can au Nigéria. En direction de la coupe d'Afrique des nations de football au Gabon, Matar Bâ a invité ses concitoyens à une forte mobilisation autour de notre équipe nationale et faire valoir une solidarité inclusive à tous les niveaux. Ce qui, selon lui, va permettre à l'équipe nationale de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations de football.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.