Ile Maurice: Loto - Deux nouveaux multimillionnaires pour 2017

Il compte construire une maison et financer les études de ses enfants. Mais pas question de cesser de travailler. «Voyez-vous, je travaille pour moi-même. Mon métier m'a toujours permis de subvenir aux besoins de ma famille et cela va continuer», affirme-t-il.

Toute la petite famille s'est rendue au siège de Lottotech, ce mercredi 4 janvier, pour récupérer le chèque de Rs 9 millions. Que compte faire le 173e gagnant du Loto avec cet argent ? Tout d'abord, rénover sa maison et financer les études de son plus jeune fils. Cet habitant du centre de l'île ne prévoit pas de faire des folies. Il compte «mener une vie normale» et continuer à travailler.

«Nou pa ti kapav krwar...» C'est le 1er janvier que ce quinquagénaire travaillant dans le secteur du transport a découvert qu'il avait les six bons numéros du Loto. N'en croyant pas ses yeux, il a demandé à son fils et à son épouse de vérifier qu'il était bien l'un des quatre gagnants du jackpot mis en jeu le 31 décembre. «Se enn gran lazwa pou nou.»

