Afrique: Ramesh Basant Roi élu Central Bank Governor of the year for Africa

Récompense. Le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramesh Basant Roi, a été élu Central Bank Governor of the year 2017 pour le continent africain par le magazine The Banker, une publication du groupe Financial Times. Celui-ci procède chaque année à l'élection des meilleurs gouverneurs des banques centrales dans chaque région du monde.

Si The Banker a informé la Banque de Maurice en décembre 2016, c'est dans son édition de janvier 2017 que l'annonce officielle a été faite. Pour cette présente édition du Central Bank Governor of the Year, le magazine a sondé pas moins de 40 banques centrales à travers le continent africain.

Pour le gouverneur de la Banque de Maurice, cette récompense vient démontrer que cette institution a réussi à mener à bien sa politique monétaire et réglementaire et a su faire face à ses autres responsabilités ces deux dernières années et ce, malgré des défis majeurs tant au niveau local qu'international.

«Je suis très heureux de constater que les engagements de la banque, ainsi que ses efforts inébranlables pour bâtir une juridiction financière stable, résiliente, propre et tournée vers l'avenir, sont appréciés et respectés dans différentes parties du monde», indique Ramesh Basant Roi.