Ile Maurice: Mont-Choisy - Un quinquagénaire se noie en faisant de la plongée

Un témoin de la scène, Noorina Saib, explique que deux personnes se sont retrouvées en difficulté à la plage de Mont-Choisy, Sweta et une de ses cousines. C'était aux alentours de 16h30. Si la cousine a pu être sauvée in extremis, Sweta, elle, a eu moins de chance. «Les gardes-côtes ont extirpé le corps de l'eau», confie Noorina Saib, toujours sous le choc. «Ils ont tenté de la sauver, en vain.»

Cet habitant d'Eau-Coulée laisse derrière lui deux fillettes âgées de 2 et 7 ans. Vikash Gobin était le cadet d'une fratrie de trois garçons. «C'est lui qui prenait toutes les initiatives dans la famille. Toutes les rencontres familiales étaient organisées par lui. Il était un bon vivant», explique une de ses tantes, la voix cassée par l'émotion. La veille du drame, Vikash Gobin avait réuni toute sa famille chez lui pour célébrer le Nouvel An. «Linn dansé avek so tifi dan so lébra ziska 2 zer di matin», se remémore sa mère avant de fondre en larmes. «Mon fils a fêté son dernier Nouvel an puis il est parti. Mo éna tou mo lavi zis pou sagrin aster», poursuit-elle.

Martial Sim Mai Kwee est la troisième personne à périr noyée depuis le début de cette année. Vikash Gobin âgé de 40 ans, s'est trouvé en difficulté alors qu'il nageait au Morne, le mardi 3 janvier, et n'a pu être sauvé. Il était parti célébrer le Nouvel an avec sa belle-famille à la plage.

