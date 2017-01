Ile Maurice: Mario Nobin annonce un exercice d'évaluation du comportement des policiers

Un exercice en interne pour évaluer le comportement des policiers sera mis en place. C'est l'annonce faite par le commissaire de police Mario Nobin lors d'un atelier de travail de la police au centre Indira Gandhi, à Phoenix, ce mercredi 4 janvier. Et d'expliquer que chaque policier a un choix à faire en son âme et conscience : «Vous avez le choix d'être un gagnant ou un perdant. Que choisirez-vous ? Je le laisse à votre conscience.»

Une telle précision est nécessaire, dit-il, en raison de la présence de brebis galeuses «au sein de la police, comme il en existe dans toutes les organisations». Mais s'il existe des brebis galeuses, elles «sont en minorité» et agissent seules, précise le commissaire de police : «If people think that drug traffickers have infiltrated the police force, I will say a big 'no'. Black sheep are acting in isolation.» Toutefois, il tient à rassurer la population : «Ces brebis galeuses seront démasquées.»

Il s'agit aussi, pour le Commissaire de police, de le reconnaître lorsque des policiers accomplissent «un travail remarquable». Et de rendre hommage à certains policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit qui «font preuve de détermination» lorsqu'ils sillonnent l'île. «Certains ont même été blessés par des pièges (booby traps) installés par des trafiquants.»

Il explique que tout est fait pour offrir aux policiers les moyens d'accomplir leur tâche de manière plus efficace : cela va de la formation à des outils technologiques comme des tablettes et des smartphones, dit Mario Nobin. De même, dit-il, des éléments de la National Coast Guard seront envoyés à l'ADSU pour leur formation en vue de lutter contre le trafic de drogue en mer.