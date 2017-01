Sénégal: Préparation CAN 2017 - 15 lions à la 2e séance au stade LSS - Pas encore l'ambiance des grands jours

La deuxième séance d'entraînement effectuée par l'équipe nationale du Sénégal s'est encore déroulée hier, mardi, au stade Léopold Senghor sous le même registre. Sur le groupe de 14 joueurs qui a entamé la préparation, seul le défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly, finalement ménagé, s'y est ajouté.

Les Lions n'ont toutefois pas eu droit à ces innombrables foules de supporters qui leur accompagnaient habituellement à la veille des grandes campagnes.

Le sélectionneur Aliou Cissé devra attendre le mercredi, troisième jour de regroupement, pour disposer son équipe au complet et engager le reste de la préparation en direction en direction de la Can Gabon 2017 (14 janvier au 5 février). En effet, sur les 23 joueurs, c'est encore les 14 qui ont effectué hier, mardi, comme à la veille, la deuxième séance d'entraînement. La seule nouveauté a été l'arrivée du défenseur de Naples Kalidou Koulibaly qui a finalement ménagé par le staff médical

En attendant l'arrivée du reste des joueurs « Anglais » retenus par le « Boxing Day » du championnat de Premier League, le sélectionneur national Aliou Cissé et son staff composé notamment de Tony Sylva, Régis Boart et Omar Daff, est resté dans la même dynamique en poursuivant le travail engagé la veille et axé toujours sur le même format.

Echauffement, décrassage, travail d'ateliers, passes, jeu avec ballons et autres combinaisons devant la surface de but ont rythmé cette séance. Le tout devant un public enthousiaste mais qui a nettement tranché avec les habituels mouvements de foules que les Lions drainaient chaque fois à la veille des campagnes.

Les Lions seront ce mercredi à la salle de banquet de la présidence de la République où ils vont recevoir des mains du chef de l'Etat Macky Sall, le drapeau national. Ils s'envolent demain jeudi pour le Congo Brazzaville pour les besoins de la deuxième partie de leur stage. Sur place, ils vont livrer deux matchs amicaux contre la Libye le 8 janvier et contre les Diables Rouges du Congo le 11 janvier.

REACTIONS... REACTIONS... REACTIONS

ZARGO TOURE DEFENSEUR DES LIONS : «Nous avons beaucoup appris des échecs subis aux dernières Can»

Un des rescapés de la Can 2015 et de la débâcle de Mongomo, Zargo Touré n'est pas, en ce qui le concerne, le moins averti du groupe qui va défendre les couleurs du Sénégal à la Can au Gabon. « Nous avons beaucoup appris des échecs subis aux dernières Can.

Le Sénégal n'est pas sorti de sa poule depuis quatre éditions. On sait que pour être en équipe nationale, il faut être au top dans son club. C'est le sélectionneur qui choisi ses 23 joueurs. Aliou Cissé est en train de nous préparer et de nous sensibiliser par rapport à cette compétition», fait-il savoir suite à la 2e séance des Lions au Stade Léopold Senghor.

Pour cette deuxième participation à la Can, le défenseur des Lions s'est dit prêt pour cette fois aller le plus loin possible dans la compétition. « Je suis venu pour défendre les couleurs de mon pays. Je suis 100% sur la Can. On a fait un bon parcours. Certains, c'est leur première Can, mais nous avons tous l'objectif en tête. C'est de prendre match par match et d'aller plus loin. Je suis fier à chaque fois que ma nation m'appelle. C'est une fierté et je ferais le maximum pour aller de l'avant. Nous savons que le pays nous attend aussi», indique le défenseur de Lorient ( Ligue 1 en Fance).

FAMARA DIEDHIOU ATTAQUANT DES LIONS : «Il n'y a pas mieux que de participer à une Can»

Qu'on dispose déjà d'une expérience ou que l'on soit novice, la manière d'aborder la Can reste le même. C'est du moins c'est qui ressort des propos de l'attaquant Famara Diédhiou qui fera ses grands débuts à la Can au Gabon. «C'est ma première Coupe d'Afrique des nations. Il n'y a pas mieux que de participer à une Can et surtout de jouer pour son pays. Cela se passe bien.

Nous allons au Gabon et essayer de faire le maximum », a t-il confié au bout de la deuxième séance d'entraînement effectué hier mardi 3 janvier au stade Léopold Senghor. L'attaquant d'Angers (Ligue 1 française) soutient que l'heure est aujourd'hui au travail et surtout concentration. « On est en phase de préparation, nous allons nous concentrer par rapport à nos deux adversaires. On attend le reste du groupe qui arrive ce soir.

Demain, nous allons essayer de continuer le travail et de se concentrer sur ce que l'on fait. Au fil du temps nous allons voir comment cela va se passer », indique t-il avant de préciser. «La préparation se passe très bien. Le groupe n'est pas toutefois au complet. On essaie de faire le travail au maximum. Aujourd'hui, c'était plus physique et endurance. On a voulu élever le niveau ».