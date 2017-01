Congo-Kinshasa: Toujours l'attente concernant les «arrangements» de l'accord

Aujourd'hui il n'y a aucune précision claire », argue Jean-Lucien Bussa, le ministre du Plan. « C'est pour cette raison que nous considérons qu'il est important que un, on revienne à l'inclusivité, que deux, on précise à quel moment nous allons déposer les candidatures, à quel moment on va voter, le jour exact où va voter », questionne-t-il.

« Pourquoi les Congolais sont-ils encore morts le 19 et le 20 décembre 2016 ? N'est-ce pas pour réclamer la tenue des élections présidentielles surtout, législatives ensuite et provinciales, dans un délai très court, mais n'est-ce pas pour avoir des précisions sur la perspective ?

Selon son collègue, ministre du Plan, Jean-Lucien Bussa, le rejet de l'accord vient de son caractère non inclusif et imprécis, notamment en ce qui concerne le calendrier électoral.

Et de conclure : « La majorité présidentielle va appliquer l'accord pour autant qu'il soit conforme à la Constitution. Toutes les dispositions de l'accord, contraires à la Constitution de la République et aux lois de la République, sont nulles. »

Cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrées dans la suite du processus », détaille le président de l'Assemblée nationale.

Du côté de la majorité en revanche, on pose des conditions à la poursuite des discussions. « Le président Kabila, a déclaré le secrétaire général de la majorité et président de l'Assemblée nationale, doit confirmer le mandat des évêques. »

Il faut dire que les activités sont au ralenti ce mercredi 4 janvier en RDC. Et pour cause : c'est un jour férié, la fête des martyrs de l'indépendance.

Il s'agit d'un additif à l'accord signé le week-end du 31 décembre et 1er janvier, qui doit régler des questions clés comme le chronogramme de mise en application de l'accord, la composition du nouveau gouvernement et du comité de suivi.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.