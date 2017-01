Burkina Faso: Coalition nationale d'OSC - « Nous sommes contre les millions distribués aux députés», dixit Steeve Zampaligré

Et la coalition de dénoncer le comportement dit hors-la-loi du président de l'Assemblée nationale qui n'est pas, selon eux, passé par le Conseil des ministres. Fort de ce constat, le CNO appelle le Chef de l'Etat à sortir de son silence, à user des ses prérogatives pour dissoudre cette Assemblée national dite « Mouta-Mouta » et à mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Du reste, dès l'entame de la conférence, une minute de silence à été observée en mémoire des soldats tombés suite aux attaques de Nassoumbou.

A les croire, Salif Diallo se serait éloigné des aspirations légitimes du peuple à travers ces propos dits méprisants tels que «je m'en fous, point barre». Les membres du CNO ont également saisi cette occasion, pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur la liquidation des OSC. Un acte organisé, selon eux, par Salifou Diallo et ses « bras séculiers ». La loi d'expropriation des parcelles dites illégalement acquises a été également abordée durant la conférence.

Pour eux, ces fonds pouvaient servir pour doter les Forces de défenses et de sécurité en matériels, pour éradiquer les écoles sous paillottes, pour renforcer les maternités de couveuses, pour équiper les services des urgences des hôpitaux en kits, ainsi que la prise en charge des premiers soins. Selon les conférenciers, depuis le mandat du Chef de l'Etat, le pays a connu des difficultés, notamment sur le plan de la gouvernance. C'est ainsi qu'ils ont pointé du doigt le président de l'Assemblée national qui, selon eux, « remporterait la palme d'or en matière de mal gouvernance et de mauvaise pratique ».

La polémique des tablettes et celle des « un million» remis à chaque député, la situation sécuritaire du pays, « le silence du chef de l'Etat face aux dérives du président de l'Assemblée nationale ». Ce sont autant de questions que le CNO a abordées au cours de cette conférence de presse qui a eu lieu le 29 décembre dernier, au sein de l'Association burkinabè pour le management de la qualité (ABMAQ) de Ouagadougou. En effet, au cours de la conférence, le CNO a dénoncé avec la dernière énergie ce qu'elle a appelé des dilapidations tous azimuts des fonds publics par rapport aux millions de F CFA que les députés ont reçus pour les fêtes de fin d'année, en plus des tablettes qu'ils avaient perçues. Ceci, dans un contexte de crise économique.

