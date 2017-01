Algérie: Violents heurts lors de manifestations contre la loi de finances

La situation a cependant viré à l'émeute lorsque des bandes des jeunes en colère ont brûlé des bus de transports en commun, un fourgon de police et d'autres propriétés publiques et privées. Ils ont aussi coupé des routes et des violents heurts ont opposé ces jeunes aux forces de l'ordre.

Mardi 2 janvier, la zone de grève s'est étendue vers d'autres villes au centre du pays, et les protestations sont même arrivées jusqu'à la capitale. Les commerçants à Bejaya, Bouira et leurs provinces ont fermé leurs magasins en signe de protestation.

En Algérie, les protestations lancées lundi 2 janvier dans quelques villes de Kabylie contre la loi de finances 2017 et la hausse de prix se sont étendues vers d'autres villes jusqu'à toucher la banlieue de la capitale, Alger. Très vite, les protestations ont viré aux émeutes. Or, les autorités algériennes avaient considéré que tout était sous leur contrôle.

