Maroc: CAN 2017 - Les Lions du Maroc sans Belhanda et Tannane (groupe C)

Entraîné par le Français Hervé Renard, candidat à un troisième titre continental, le Maroc se rendra au Gabon sans Younes Belhanda et Oussama Tannane, forfaits sur blessure, ni Ziyech, non retenu. Boufal et Amrabat restent incertains.

Sacré en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d'Ivoire, Hervé Renard tentera d'amener les Lions de l'Atlas vers un deuxième titre continental (après la victoire en 1976). Invaincu depuis qu'il est à la tête de la sélection marocaine (6 victoires et 4 nuls), l'ancien entraineur de Lille doit faire face à plusieurs absences.

En effet, il devra se passer des services de Belhanda (Montpellier) et Tannane (Saint-Etienne), blessés. Doutant de sa capacité à accepter un statut de remplaçant, le technicien français n'a pas sélectionné le talentueux mais caractériel Hakim Ziyech (Ajax d'Amsterdam). S'ils sont dans la liste, les offensifs Boufal et Amrabat restent sous l'observation du staff médical.

Rappelons que les Lions de l'Atlas sont placés dans le groupe C avec la RDC, le Togo (de son ancien mentor Claude Le Roy) et de la Côte d'Ivoire. Nul ne doute qu'Hervé Renard a d'ores et déjà coché la date du 24 janvier dans son carnet.

La liste définitive:

Gardiens : Munir Mohand Mohamedi (Numancia/2e division/Espagne); Yassine Bounou (Girona/2e division/Espagne); Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv/Bulgarie).

Défenseurs : Medhi Benatia (Juventus Turin/Italie); Manuel Da Costa (Olympiakos/Grèce); Amine Attouchi (Wydad Casablanca); Hamza Mendyl (Lille/France); Fouad Chafik (Dijon/France), Nabil Dirar (Monaco/France).

Milieux : Romain Saïss (Wolverhampton/2e division/Angleterre); Youssef Aït Bennasser (Nancy/France), Mounir Obbadi (Lille/France); Karim El Ahmadi (Feyenoord Rotterdam/Pays-Bas); Fayçal Fajr (Deportivo La Corogne/Espagne); M'bark Boussoufa (Al Jazira/Emirats arabes unis); Sofiane Boufal (Southampton/Angleterre); Mehdi Carcela (Granada CF/Espagne); Nordin Amrabat (Watford/Angleterre).

Attaquants : Rachid Alioui (Nîmes/2e division/France); Youssef El Arabi (Lekhwiya/Qatar); Khalid Boutaib (Strasbourg/2e division/France); Youssef Ennesyri (Malaga/Espagne); Aziz Bouhaddouz (Sankt Pauli/2e division/Allemagne).