Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Un comité directoire à la tête de JST en attendant...

Car, après la 3ème et 4ème places occupées par JST, les deux dernières années, nous caressons le rêve d'être africains à la fin de la saison », a indiqué Franck Itoua Okombi. Le président Théodore Ikiémo, sanctionné et à qui le club n'a pas encore jusqu'ici trouvé de successeur, fait confiance au comité directoire provisoire qui, selon lui, a des compétences pour faire avancer le club. « Je suis sanctionné par la Fécofoot. Mais l'équipe doit continuer à exister. Cette jeune équipe est composée des enfants de la maison et saura relever le défi et progresser », a-t-il indiqué.

La Jeunesse sportive de Talangaï (JST) n'a plus renouvelé ses instances dirigeantes comme prévu. Une assemblée générale extraordinaire sera prochainement convoquée à cet effet. En attendant, un Comité directoire vient d'être mis en place. Il est dirigé par Franck Itoua Okombi, un ancien supporter, joueur du club et récemment conseiller de Théodore Ikiémo, président de JST, sanctionné par la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

