Congo-Brazzaville: CAN 2017 - Les Etalons du Burkina au complet (groupe A)

Paulo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, pourra compter sur toutes ses stars : Alain et Bertrand Traoré, Jonathan Pitroipa et Aristide Bancé. Seuls manqueront Mohamed Koffi et Abdoulaye Soulama.

Outsider d'un groupe A compliqué (Cameroun, Gabon et Guinée Bissau), le Burkina se présentera à Libreville au grand complet ou presque. Mohamed Koffi, déjà écarté du groupe depuis plusieurs mois et sans club depuis son départ du Zamalek en juillet et Abdoulaye Soulama, non convoqué depuis cet été n'entrent plus dans les plans du technicien portugais.

Finalistes en 2013, mais éliminés au premier tour de la phase de groupes en 2015, les Etalons ont un bilan médiocre sur la scène continentale : en 9 participations, ils n'ont passé que deux fois le cap du premier tour (4e à domicile en 1998 et donc finalistes en 2013 au... Gabon).

Les 25 Etalons :

Gardiens : Hervé Koffi (Asec Mimosas/Côte d'Ivoire); Germain Sanou (Beauvais/CFA/France); Aboubacar Sawadogo (Kadiogo).

Défenseurs : Ernest Congo (Khémisset/Maroc); Yacouba Coulibaly (Bobo); Issoufou Dayo (Berkane/Maroc); Bakary Koné (Malaga/Espagne); Souleymane Kouanda (Asec Mimosas/Côte d'Ivoire), Issoumaila Lengani (Hapoel Ashkelon/Israël), Patrick Malo (SC Smouha/Egypte), Issouf Paro (Santos/Afrique du Sud); Steeve Yago (Toulouse/France).

Milieux : Cyrille Bayala (Sheriff Tiraspol/Moldavie); Adama Guira (Lens/2e division/France); Charles Kaboré (Krasnodar/Russie); Préjuce Nakoulma et Alain Traoré (Kayserispor/Turquie); Bakary Saré (Moreirense/Portugal); Blati Touré (Omonia Nicosie/Chypre); Abdoul Razak Traoré (Karabukspor/Turquie); Bertrand Traoré (Ajax Amsterdam/Pays-Bas); Jonathan Zongo (Almeiria/Espagne).

Attaquants : Aristide Bancé (Asec Mimosas/Côte d'Ivoire); Banou Diawara (SC Smouha/Egypte); Jonathan Pitroipa (Al Nasr/Emirats arabes unis).