Afrique: CAN 2017 - Les Warriors du Zimbabwe de retour

La sélection fait son come-back à la CAN après 11 ans d'absence.Fin d'hibernation pour les Warriors du Zimbabwe, qui effectuent leur retour à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, après 11 ans d'absence.

Après une sorte d'âge d'or où la sélection a participé à deux éditions consécutives en 2004 et 2006, le football zimbabwéen a moins fait parler de lui sur le plan continental pendant plus d'une décennie. Pour avoir le droit de participer à nouveau à la fête du football africain, le Zimbabwe a fini en tête du groupe L lors des éliminatoires, devant la Guinée, le Malawi et le Swaziland. Pour leur come-back, les Warriors ont hérité d'un groupe B très relevé. Ils auront pour adversaires l'Algérie, le Sénégal et la Tunisie. Mais les « Guerriers » ont du cœur et n'ont pas peur de se frotter aux grosses pointures.

En 2004 déjà, ils s'étaient coltinés le Cameroun, l'Egypte et l'Algérie, dernier adversaire qu'ils avaient d'ailleurs battu (1-2), grâce à un doublé de Joël Luphahla. Une autre époque... En 2006, le Zimbabwe avait quitté la compétition au premier tour sur un petit exploit en dominant le Ghana (2-1). Aussi, même si les Warriors peuvent-ils à juste titre être considérés comme les petits poucets du groupe, leurs trois adversaires ne sont-ils pas à l'abri d'une surprise. La sélection dirigée par Callisto Pasuwa est essentiellement composée de joueurs évoluant dans le championnat local ou en Afrique du Sud. Ceux-ci viendront pour apprendre et pourquoi pas, créer un exploit. Les plus connus sont Khama Billiat des Mamelodi Sundowns, Musona d'Ostende en Belgique ou encore Katsande des Kaizer Chiefs.