Cameroun: Emploi - Vers la promotion des métiers de la ville

Un accord cadre y relatif a été signé le 29 décembre dernier entre le MINHDU et le MINEFOP.

Le gouvernement du Cameroun multiplie des stratégies visant à créer plus d'emplois décents, notamment en direction des jeunes. L'une des initiatives des pouvoirs publics est contenue dans un accord-cadre de collaboration entre le ministère de l'Habitat et du Développement urbain (MINHDU) et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP). Il sera question de renforcer les capacités des acteurs locaux pour la promotion de l'emploi à travers le Programme national de formation aux métiers de la ville (PNFMV).

La signature de l'accord en question a eu lieu le 29 décembre dernier au siège du PNFMV à Yaoundé, entre le MINHDU, Jean Claude Mbwentchou et le MINEFOP, Zacharie Perevet. « Cet accord est le résultat d'une coopération entre les deux départements ministériels signataires, tous préoccupés, au même titre que le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MINATD), par la capacitation des jeunes en général et celle des jeunes travaillant au sein des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) en particulier », a expliqué le MINHDU dans son discours de circonstance.

Dans la pratique, cet accord-cadre permettra au PNFMV d'organiser des sessions de formation continue et pratique dans les domaines de compétences transférées par le MINEFOP aux CTD. Ces sessions pourraient éventuellement porter sur des domaines relevant de la stratégie de ce département ministériel à l'instar des approches à Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO) ; du plan type communal d'insertion ou de réinsertion professionnelle ; du plan prévisionnel local de formation professionnelle et de recyclage, etc.

En clair, comme l'a relevé Jean Claude Mbwentchou, « il s'agira d'outiller les acteurs de la décentralisation et du développement local dans les domaines en lien avec les missions du MINEFOP et de leur permettre d'avoir des profils de carrières ». Il en appelle à la responsabilité des municipalités, notamment l'association des Communes et villes unies du Cameroun (CVUC), principales bénéficiaires de ce partenariat, pour qu'elles expriment des besoins de formation et utilisent les apprenants, dans les domaines de formation reçue.