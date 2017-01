Afrique: Le coach - Aliou Cissé, comme à la maison

Le sélectionneur des Lions de la Teranga reste l'un des joueurs les plus emblématiques de l'équipe nationale.

Nombreux sont ceux qui voient le Sénégal remporter la CAN 2017. Pourtant, Aliou Cissé, le sélectionneur national, se veut prudent. « J'ai entendu certains dire que le Sénégal est favori parce que l'ossature de son équipe évolue dans les plus grands championnats. Si le seul talent suffisait, le Sénégal aurait gagné la CAN depuis belle lurette avec les générations antérieures certainement plus talentueuses », déclarait-il lors de la présentation de sa liste.

Il faut dire que mieux que personne, il sait que la pression peut balayer toutes les certitudes. Lui qui a fait partie de l'une des générations les plus dorées de l'histoire du Sénégal. Aliou Cissé (50 ans aujourd'hui) était le capitaine de l'équipe qui atteint les quarts de finale de la coupe du monde 2002 après avoir disputé la finale de la CAN, quelques mois plus tôt. Sa carrière, le défenseur et milieu de terrain la passe en grande partie en France à Lille, Sedan Montpellier et au PSG notamment. Il y reviendra d'ailleurs après un passage en Premier League (Birmingham et Portsmouth).

Il met fin à sa carrière en 2009 avant de se tourner vers l'encadrement technique. Il fera office d'entraîneur par intérim des A en 2012 avant d'être nommé adjoint de la sélection olympique (2012-2015). C'est après la CAN 2015 qu'il est nommé à la tête des Lions de la Teranga avec jusqu'ici un bilan convaincant : 10 victoires, un nul et 4 défaites.