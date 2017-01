Cameroun: Djibrilla Yaya Hamadou - « Une zone propice à tout type de culture »,

Malantouen signifie le « village du palmier à huile. » Il y a des centaines de palmiers à huile, qui poussent spontanément à la faveur des facteurs naturels, favorables. C'est le produit principal. Les gens viennent du Nord-Ouest et des arrondissements limitrophes, comme Ngambe Tikar et Magba, pour acheter l'huile de palme, qui est consommée à grande échelle. Il est même envisagé, à Malantouen, la construction d'une usine de transformation du palmier à huile, dans le cadre du vaste Projet de développement du mont Mbappit. D'autre part, l'arrondissement dispose de beaucoup de produits de rente, dont le café. C'est une zone agricole propice à tout type de culture.

L'arrondissement de Malantouen voit le jour à la faveur du décret du président de la République, datant du 19 novembre 1979. Il était d'abord un district créé en 1966. Il est situé dans la partie nord-est du département du Noun, et se présente sous forme d'un trapèze. Il est limité par les arrondissements de Magba au nord, Foumban à l'ouest, Massangam au sud et Ngambe Tikar, au niveau du fleuve Mbam, à l'est. Malantouen a une superficie de 1021 km² ,et compte 70 000 âmes.

