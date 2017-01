Cameroun: Qatar - Le nouvel ambassadeur en fonction

Nommé en avril dernier, c'est le 25 décembre 2016 que le diplomate Iya Tidjani a présenté ses lettres de créance à Doha.

Iya Tidjani a présenté le 25 décembre 2016 au vice-émir qatari, Son Altesse Royale Abdullah bin Hamad al-Thani les lettres de créance par lesquelles le président de la République du Cameroun l'accrédite comme nouvel ambassadeur du Cameroun auprès de l'Etat du Qatar avec résidence à Riyad en Arabie saoudite. C'était au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée au palais Emiri Diwan à Doha.

Le diplomate a réitéré à l'autorité émiratie, la volonté du chef de l'Etat camerounais de consolider et de diversifier les excellentes relations qui existent entre les deux pays. Pour l'ambassadeur du Cameroun, cette accréditation traduit la volonté manifeste du président de la République du Cameroun d'ouvrir de nouveaux horizons d'amitié et de coopération entre la République du Cameroun et l'Etat du Qatar.

Pour sa part, le vice-émir a souhaité la bienvenue et plein succès au nouvel ambassadeur dans sa mission et a souligné la volonté manifeste des deux chefs d'Etat de renforcer en les diversifiant les relations bilatérales entre les deux pays. Il faut dire que les deux pays, qui ont établi des relations diplomatiques depuis le 26 février 1975, ont en gestation plusieurs projets d'accords en l'occurrence : sur la coopération économique, commerciale et technique, sur la promotion et la protection réciproque des investissements, sur la non-double taxation et la lutte contre l'évasion fiscale, sur l'emploi et enfin en matière aérienne. Oumarou Inna Djeinabou, Centre de communication de Riyad