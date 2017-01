Cameroun: Philippe Marie Mbarga - « Il faut une taxe sur les activités agricoles »

interview

Trois questions à... : M le secrétaire général de la commune de Malantouen.

Après trois ans de mandat, qu'a réalisé l'exécutif municipal ?

En trois ans, la commune, avec l'aide des partenaires que sont le Feicom et le Pndp, a réalisé beaucoup d'infrastructures au niveau des infrastructures routières et sur le plan éducatif. De nouvelles salles de classe ont été construites. Des points d'eau ont été aménagés. La commune s'est attelée aussi à désenclaver la zone, parce qu'il y a des endroits où l'accès était difficile. Elle a construit des ponts, installer des dalots, et même, ouvert des pistes qui n'existaient pas pour rallier certains villages. L'économie de Malantouen repose essentiellement sur l'agriculture.

C'est une grande zone de production de café, après le palmier à huile. Mais ces activités agricoles ne profitent pas à la commune. Pour la simple raison qu'il n'y a pas encore eu une bonne réflexion au niveau du conseil, afin d'examiner comment délibérer sur une taxe de développement agricole. Avec le café qui sort d'ici, la commune devrait beaucoup bénéficier, à travers l'instauration d'une taxe. La commune dispose également des carrières de sable, qu'on peut bien exploiter.

Quel est le budget de la commune pour 2017 ?

Le budget prévisionnel pour 2017 est de 415 millions de Fcfa. Il est en baisse par rapport à celui de 2016, qui s'élevait à 515 millions de Fcfa. En vérité, il fallait revoir à la baisse ce budget, pour être réaliste par rapport aux prévisions. Le budget de 2016 n'a pas été exécuté à 75%, d'où la révision à la baisse. Les recettes de la commune proviennent essentiellement des CAC, auxquels viennent s'ajouter les ressources transférées. Les recettes propres n'atteignent pas 15% du budget global. D'où la nécessité de mettre l'accent sur des projets qui génèrent des revenus.

Le budget de 2017 mettra l'accent sur l'adduction d'eau. Parce que, l'eau c'est la vie, et quand les populations n'ont pas une eau saine, elles ne sont pas en santé. L'accent sera aussi mis sur l'entretien routier, par des actions de désenclavement. Car, l'accès à Malantouen n'est pas évident, surtout en saison pluvieuse. Il y a des touristes qui voudraient bien découvrir l'arrondissement, mais à cause des difficultés d'accès, ces visiteurs n'ont pas envie de se déplacer. Notre localité reste ainsi un peu oubliée.

Pourquoi Malantouen tarde à se développer ?

Malantouen tarde à se développer à cause des mentalités. Il y a blocage. Parce que, les élites ne parlent pas le même langage. Les gens mettent en avant des considérations d'ordre politique. Quand l'un est de l'UDC et l'autre du RDPC, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour le développement. Alors qu'en matière de développement, on doit aller la main dans la main. Malantouen est une commune riche, mais il faut l'implication de tout le monde, pour impulser le développement. Il suffit que vous arriviez dans un village, et que les gens soient d'une autre obédience politique, ils vont bloquer le projet.

Par conséquent, ceux qui sont chargés du recouvrement ont des difficultés. Il faut beaucoup de sensibilisation, pour expliquer aux gens qu'il s'agit du développement local. Et ce développement est participatif, et nécessite la contribution de tous. Tant qu'on ne leur explique pas les choses de cette manière, les uns et les autres ne sentiront jamais concernés. Ils vont toujours considérer le développement étant comme celui des autres.