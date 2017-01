Cameroun: Ya-Fe 2016 - La clé sous le paillasson

La 11e édition de « Yaoundé en fête » s'est achevée lundi dernier après deux semaines d'animation.

Lundi, les manèges de la 11e édition de « Yaoundé en fête », Ya-Fe, ont cessé de tourner. Mais avant, parents et enfants sont venus nombreux profiter une dernière fois de l'ambiance festive de cette grand-messe d'artisans, revendeurs, artistes, restaurateurs... Au moment où s'éteignaient les lampions de cet évènement, exposants et commerçants faisaient leurs comptes. Pour Raoul Takoudjoum, restaurateur, le profit n'a pas été maximal. « Les ventes n'étaient pas très bonnes. Il n'y a que le 1er janvier et le 25 décembre que nous avons eu de bons profits », indique-t-il.

Selon lui, Ya-Fe a commencé trop tôt. « La foire a commencé le 17 décembre et à cette date, la majeure partie des enfants ne sont pas encore en congés. Les dernières éditions, la foire commençait pendant les congés de fin d'année. Du coup, on a eu un problème de fréquentation les premiers jours. L'évènement aurait dû commencer le 23 », pense-t-il. Mais au final, le restaurateur affirme avoir recouvré ses frais de location de stand, avec un surplus obtenu lors de la dernière journée. Pour la deuxième fois depuis sa création, Ya-Fe a accueilli 100 artisans du Grand Nord dans le but d'encourager les promoteurs de PME et de relancer l'économie de cette partie du pays.

Pendant deux semaines, ils ont exposé leur savoir-faire dans les domaines de la maroquinerie, de la sculpture sur bois et sur bronze ainsi que dans l'agro-alimentaire et la naturopathie. Mohamadou Boulama, artisan en maroquinerie se dit satisfait de cette deuxième participation. En effet, « cette année, Ya-Fe s'est bien déroulé pour nous, à la différence de l'année dernière où nous n'avons pas eu de bonnes ventes. Cette fois, nous avons eu de la visite, des acheteurs et avons pris contact avec des partenaires ». Le maroquinier dit en sortir avec une cinquantaine de mille de bénéfices.

En résumé, Ya-Fe 2016, c'était deux pôles d'animations, notamment, le « grand café » (brasserie d'environ 700 places) et le grand podium de Ya-Fe qui a accueilli une bonne brochette d'artistes. Sept manèges ont fait le bonheur des plus petits et à cet effet, la fondation Inter Progess a pris des dispositions pour permettre aux parents de divertir leurs enfants tout au long de l'année. « Les manèges seront déportés au Boulevard du 20 mai dès la semaine prochaine et seront ouverts tous les week-ends jusqu'en avril avant d'être réinstallés au palais des Congrès », a indiqué Pierre Zumbach, organisateur.