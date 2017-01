Angola: Ministère de l'Urbanisme suit la construction des infrastructures externes des villes-satellites

Luanda — Le Ministère de l'Urbanisme et Habitation fait le suivi et la supervision des travaux de construction des infrastructures externes des villes-satellites, a déclaré sa ministre, Branca do Espírito Santo.

Dressant le bilan des activités menées par son ministère en 2016, Branca do Espírito Santo a dit que le ministère accompagnait aussi les travaux de construction d'infrastructures intégrées dans les centres urbains de Menongue (Cuando Cubango), Negage (Uíge), Saurimo (Lunda Sul) et dans les réserves foncières de Mungo (Huambo), Zone Sud (Benguela), Chitato (Lunda Norte), Quissama (Luanda), Catapa (Uíge), Missombo (Cuando Cubango) et de Mabubas (Bengo).

Elle a déclaré que le ministère suivait également les travaux de rénovation urbaine dans les villes de Huambo, Dondo et de Malanje, ainsi que la préparation de l'étude de faisabilité sur le modèle d'échange et de mise en œuvre du plan de lotissement de la réserve foncière de Calomboloca pour la construction de maison.

Selon la ministre de l'Urbanisme et Habitation, son institution porte également le soutien et suit différentes activités en collaboration avec d'autres entités, et évalue les candidatures de concours public pour les travaux de construction des infrastructures intégrées dans la ligne de crédit de la Chine, en particulier les projets exécutés dans les provinces d'Uíge, de Luanda et de Bié.

Cependant, dans le cadre de la coopération internationale, elle a mis en relief les relations entre le ministère angolais de l'Urbanisme et Habitation et les institutions homologues et les organisations internationales ayant des responsabilités dans la coordination, la mise en œuvre et le suivi des politiques dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, des terres et de l'enregistrement, principalement les activités organisées par les Nations Unies (ONU-Habitat).