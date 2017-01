Sénégal: Regroupement CAN 2017 - Kalidou Koulibaly a rejoint le groupe

Au deuxième jour de leur regroupement en direction de la Coupe d'Afrique des Nations "Gabon 2017", les Lions du football ont effectué, hier après-midi, leur troisième galop d'entraînement. Une séance qui fait suite à celle effectuée le matin, marquée par la présence de Kalidou Koulibaly qui a tout de même été ménagé. Les huit derniers joueurs étaient attendus hier soir.

Pour le deuxième jour de stage de l'équipe nationale du Sénégal en direction de la Can "Gabon 2017", deux séances d'entraînement étaient au menu du jour, hier. Après le galop de la matinée, le stade Léopold Sédar Senghor a retrouvé les Lions dans l'après-midi pour une séance d'un peu plus d'une heure. Une occasion pour Aliou Cissé de poursuivre le travail physique mais aussi technico-tactique même si la troupe n'était pas encore au complet. Après quelques exercices physiques et des ateliers, la séance a tourné en une opposition entre les joueurs. L'équipe a été scindée en deux groupes de six joueurs qui se sont livrés à de petites parties sous la direction du coach Aliou Cissé assisté d'Oumar Daff. Deux techniciens sous les ordres desquels la bande à Modou Kara Mbodj a évolué. A l'écart, les gardiens étaient également à l'œuvre avec leur entraîneur, Tony Mario Sylva.

Le dernier à rejoindre le groupe, le Napolitain Kalidou Koulibaly, a pour sa part eu un traitement spécial. Visiblement en manque de fraîcheur physique, le pensionnaire du Calcio italien a été ménagé et a évolué aux abords du terrain en marge du groupe sous les yeux attentifs du staff médical qui lui a fait faire des exercices de mise en jambes.

Arrivé dans le groupe après avoir raté la séance de la veille, il sera rejoint par le reste de la troupe attendu hier dans la soirée pour la dernière séance d'aujourd'hui avant le départ pour Brazzaville Préposés à répondre aux questions de la presse après la séance, Famara Diédhiou et Zargo Touré ont réaffirmé la détermination qui anime le groupe à aller de l'avant de cette compétition où le Sénégal compte faire mieux que lors de ses précédentes sorties.

Le premier qui sera à sa première campagne continentale avec les Lions trouve « qu'il n'y a pas meilleure chose pour un joueur que de participer à une compétition avec sa sélection nationale ». Et pour le moment, « cela se passe bien pour nous. Maintenant, nous partons là-bas pour faire le maximum et d'aller jusqu'au bout ».

Pour son coéquipier qui sera en défense, le groupe est totalement « focalisé sur la Can » qui démarre dans un peu plus d'une semaine. Et après trois échecs successifs en matchs de groupe lors des trois dernières participations (2008, 2012 et 2015), le défenseur de Lorient soutient que l'objectif au Gabon sera « de prendre part au second tour ». Pour cela, il estime que l'entraîneur qui a un vécu dans cette compétition est bien placé pour leur indiquer la voie à suivre, après que des leçons des dernières participations ont été tirées.

Les 15 joueurs présents : Modou Kara Mbodj, Saliou Ciss, Cheikh Mbengue, Lamine Gassama, Pape Seydou Ndiaye, Khadim Ndiaye, Cheikh Ndoye, Ismaïla Sarr, Zargo Touré, Abdoulaye Diallo, Famara Diédhiou, Pape Alioune Ndiaye, Moussa Konaté, Henri Saivet et Kalidou Koulibaly.

Absents : Cheikhou Kouyaté, Diao Baldé Keïta, Moussa Sow, Pape Kouly Diop, Idrissa Gana Gueye, Mame Birame Diouf, Sadio Mané et Mouhamed Diamé.