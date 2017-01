Angola: Retrospective 2016 - La stabilité politique et économique domine l'agenda de José Eduardo dos Santos

Luanda — La stabilité politique et économique nationale et continentale, en particulier dans la région des Grands Lacs ont été les principaux défis du Chef de l'Etat angolais, José Eduardo dos Santos, au cours de l'année 2016.

Malgré des difficultés dans les domaines économique et financier suite à la diminution des revenus financiers,a admis le Président de la République lors d'une adresse à la nation, que le pays est resté stable et pacifique depuis 2002, avec ses principales institutions démocratiques qui fonctionnent normalement.

Le Chef de l'Etat a fait plusieurs ajustements aux programmes économiques et sociaux afin de les adapter aux défis imposés par la crise économique et financière qui affecte le pays et le monde.

Il a présidé au moins une douzaine de sessions du Conseil des ministres, dans le cadre de la gestion macro-économique, en conformité avec les objectifs et les priorités économiques du programme de gouvernance et le Plan national de développement 2013/2017.

Il a procédé à des remaniements gouvernementaux et aux niveaux des conseils d'administration des institutions publiques.

Un autre pari de l'homme d'État a été la poursuite des programmes structurels, en assurant un meilleur accès du public à l'éducation, à la santé, à l'énergie et à l'eau, au logement et à l'emploi, en particulier pour les jeunes, permettant que l'indice de développement humain de l'Angola dépasse la moyenne des pays d'Afrique sub-saharienne.

Le Président a également prononcé un discours à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation à l'ouverture de la 5e session législative de la 3e législature, dans lequel il a salué le climat de paix et le fonctionnement normal des institutions, ainsi que les efforts déployés pour assurer le développement économique et social du pays.

Le numéro un angolais a aussi inauguré premier musée de la monnaie du pays, avant de créer la Commission interministérielle pour le soutien de l'inscription électorale et la commission pour nettoyer la province de Luanda et visiter à deux reprises le district urbain de Sambizanga pour constater l'évolution des travaux de réhabilitation.

Dans le domaine de la diplomatie, José Eduardo dos Santos a été reconduit dans ses fonctions pour un second mandat de deux ans à la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

Dans ce cadre, l'Angola a organisé deux sommets des chefs d'Etat de la CIRGL et la 7ème réunion de haut niveau du mécanisme régional de surveillance de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo (RDC) et la région des Grands Lacs.

Avec le soutien de l'ONU, l'Angola a organisé une conférence internationale pour l'industrialisation de la région des Grands Lacs à Kinshasa, RDC.

Dans ces réunions et d'autres, le Chef de l'Etat angolais a toujours réitéré l'engagement de l'Angola à contribuer au maintien de la paix et de la stabilité en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs et dans le monde.

Le Chef de l'Etat angolais a encore accrédité les nouveaux ambassadeurs de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Portugal, du Vietnam, de la Finlande, de la Thaïlande, du Canada, de l'île Maurice, de la Géorgie, de l'Iran, de la Slovaquie, du Maroc, du Brésil, d'Israël, de l'Arabie Saoudite, du Bangladesh, de Sri Lanka, du Soudan, des Emirats arabes Unis, de la Suède, de la France, de l'Egypte et de l'Union Européenne.