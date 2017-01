Angola: Un religieux appelle à éviter des discours incendiaires

Selon le Révérend, il est important d'opter pour le dialogue afin de sauvegarder une certaine spéculation au sein des partis politiques, car beaucoup profitent de cette période pour semer la discorde et l'intrigue, mais l'unique bien que la population désire c'est l'amour et la paix.

Il s'avère nécessaire d'être guidé par une conduite humaine et responsable, pour que les Angolais montrent au monde leur maturité politique et civique, en exerçant le droit de citoyenneté, dans un climat de paix, de tranquillité et véritablement démocratique, a-t-il souligné.

Lubango — Les partis politiques, sans exception, doivent éviter des discours incendiaires qui incitent à la violence et à la haine au sein de la population, mais ils doivent transmettre des messages d'amour et de réconciliation durant les élections de 2017.

