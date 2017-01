Algérie: Ouargla - Le taux d'analphabétisme descend à hauteur de 10%

Ouargla — L'analphabétisme est descendu à 10% en 2016 dans la wilaya d'Ouargla, contre 15% en 2008, a-t-on appris mercredi auprès de l'antenne locale de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes (ONAEA).

Cette baisse est le fruit de la stratégie nationale de lutte contre l'illettrisme, lancée en 2007, qui "s'approche de la concrétisation des objectifs assignés, et ce en dépit de contraintes rencontrées et liées à des pesanteurs sociales, à l'inconscience et à certaines mentalités désuètes", a indiqué la directrice de l'antenne locale de d'ONAEA, Mme Leïla Aouam, à l'APS.

L'antenne ONAEA d'Ouargla a réalisé ces deux dernières années un bond "qualitatif" en matière de lutte contre l'analphabétisme, en ciblant notamment les localités et bourgades éloignées et reculées à l'instar du village de Chaouachine, dans la commune frontalière d'El-Borma (420 km Est d'Ouargla), qui a vu l'ouverture de six (6) sections d'alphabétisation, dont cinq (5) pour les femmes.

La wilaya d'Ouargla a enregistré cette saison (2016/2017), dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme, près de 1.200 nouvelles inscriptions, portant à 3.909 le nombreux global d'inscrits, pour les deux niveaux d'enseignement, dont 1.584 femmes, a ajouté la même responsable.

Selon Mme Aouam, la frange féminine représente 90% des apprenants, avec un de 3.770 apprenantes, traduisant la volonté de la femme d'apprendre à lire et écrire, notamment le Saint Coran.

Les 1.584 apprenants de deuxième niveau, qu'ils représentent des personnes âgées ou des jeunes victimes de déperdition scolaire et autres, devront passer un examen les affranchissant de l'illettrisme et se voir attribuer des certificats leur donnant la possibilité de suivre des études à distance, a-t-on fait savoir de même source.

La wilaya d'Ouargla recense cette année 178 sections d'alphabétisation, dont 176 sections féminines, encadrées par 132 animateurs, des deux sexes, titulaires d'une Licence ou du Baccalauréat.

L'antenne locale de l'ONAEA s'atèle, en coordination avec différentes acteurs, à faire tomber le taux d'analphabétisme en dessous de 10%, associant, pour ce faire, les secteurs des Affaires religieuses et des Wakfs et de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les associations activant dans le domaine et la société civile, a souligné la même responsable.