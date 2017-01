Congo-Kinshasa: Ituri - Les cas de choléra ont baissé de 87% en une année à Tchomia

Les cas de choléra sont passés de 733 avec 7 décès en 2015 à 91 avec zéro décès en 2016, soit une baisse de 87%, dans la zone de santé de Tchomia, situé au bord du lac Albert (Ituri).

Le médecin chef de cette entité sanitaire, docteur Hervé Bavi attribue cette baisse à la sensibilisation, menée au sein des communautés pour amener les populations à promouvoir certaines pratiques d'hygiènes corporelles dans leurs milieux.

Il fait allusion notamment au lavage des mains avant le repas et à la consommation de l'eau potable.

Docteur Hervé Bavi a indiqué que cette campagne de sensibilisation est menée avec l'appui de l'UNICEF.

La baisse de cas de choléra est plus enregistrée dans les aires de santé de Sabe, Nana, Joo et Gbii, en territoires de Djugu ainsi que Kasenyi et Nyamavi, en territoire d'Irumu.

Des agents de zone de santé sont postés le long du lac Albert pour injecter les chlores dans les eaux puisées du lac Albert. Ce chlore est produit localement par la Croix-Rouge.

Dr Hervé Bavi est également d'avis que l'approvisionnement en eau potable et l'utilisation des latrines demeurent les défis à relever pour lutter contre le choléra dans cette partie de l'Ituri :

«Le nombre de gens qui partent puiser de l'eau au lac or est un site potentiellement contaminé le choléra. Les toilettes, il y a moins de familles qui creusent des toilettes, la terre est sablonneuse et que quand vous creusez, souvent ça se croule ou souvent on trouve tôt de l'eau et la population n'a pas les grands moyens à mettre pour creuser les toilettes maçonnées. La majorité des populations n'ont pas de toilettes».

La zone de santé de Tchomia compte 40 000 habitants disséminés dans huit aires de santé.