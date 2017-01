Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré - "Etre chef ce n'est pas terroriser les gens"

interview

Le 29 décembre dernier, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dressait son bilan d'un an de mise en œuvre de son programme devant une dizaine de journalistes de la presse nationale.

Au menu de l'entretien qui a duré environ 1h45 mn, les questions portant sur la politique, la sécurité, les volets socioéconomique et diplomatique. Le chef de l'Etat invite les Burkinabè à « l'engagement collectif pour des résultats probants en faveur de tous ».

A quoi répond ce changement à la tête de l'Etat-major général des armées ?

En tant que ministre de la défense, j'ai considéré qu'il était temps de renouveler l'équipe, notamment le chef d'Etat-major général des armées (CEMGA), de manière à donner un nouveau tonus et une nouvelle vision à notre armée nationale. Durant la première année de travail que j'ai eu avec le général Pingrenoma Zagré (Ndlr : ancien chef d'Etat-major général des armées), je n'ai pas eu du tout de problèmes de confiance ou des questions relatives à un manque de subordination. Il était de tout temps correct dans la mise en œuvre des missions. Mais je pense qu'à chaque époque doit correspondre un certain type de chef. C'est pour cela que j'ai décidé de faire ce changement et de permettre une certaine réorganisation au sein de l'armée nationale.

Comment comptez-vous réorganiser cette armée nationale ?

Je pense que vous devancez un peu les évènements. Le chef d'Etat-major général des armées qui vient d'être nommé aura une définition des missions auxquelles, il doit s'attaquer. De ce point de vue, chaque chose à son temps. Et au moment opportun, lorsque les passations de service seront effectuées, la lettre de missions du chef d'Etat-major consistera à faire en sorte que notre armée puisse se réorganiser et répondre aux défis que sont le terrorisme, la sécurité de nos frontières, de faire en sorte que notre intégrité ne soit pas violée et que les populations bénéficient de la sécurité. Je crois que les objectifs seront très clairs. Les remaniements et les changements opérationnels seront opérés en temps opportun.

Il se susurre que vous envisagez nommer le général Zagré ministre de la Défense...

D'abord, je voudrais préciser qu'en ce qui me concerne en tant que président du Faso, je ne mettrai pas de militaires dans le gouvernement du Burkina Faso. Je suis prêt également à me décharger évidement du ministère de la Défense. C'est une lourde responsabilité de porter la gestion du pays et en même temps de s'occuper du ministère de la Défense. Je voudrais également réaffirmer que c'est une question que nous allons régler lors de la réorganisation du gouvernement de manière à permettre à ce que quelqu'un d'autre puisse assurer cette mission.

L'attaque de Nassoumbou a emporté plusieurs soldats. Est-ce qu'il est prévu des indemnisations pour les militaires tués ?

Concernant les indemnisations des militaires qui ont été tués sous les balles des terroristes, je voudrais rassurer, que c'est une question qui est en discussion et très rapidement des mesures seront prises pour soutenir les familles qui ont subi ces pertes.

Des voix s'élèvent pour réclamer la création d'un ministère dédiée uniquement à la Sécurité. Qu'en dites-vous ?

Toutes ces questions de réorganisation gouvernementale seront vues très prochainement. Nous avons pris bonne note de l'ensemble des points de vue qui sont développés çà et là, concernant aussi bien la Défense que la Sécurité. Parce que ce que nous recherchons, c'est d'assurer la sécurité des Burkinabè à tout moment. Nous souhaitons que soient prises en charge régulièrement et quotidiennement ces missions par une compétence qui n'aura que ça à faire.

Je l'ai déjà dit hier, (ndlr : 28 décembre 2016) dans ma discussion avec les internautes sur twitter. Là également, une réorganisation sera faite pour qu'il y ait un ministre de la Sécurité.

Le sous équipement de l'armée serait la cause des pertes en vies humaines que nous connaissons dans les attaques. Qu'est-ce qui est fait pour résorber ce manque de matériel ?

Toutes les dispositions seront prises pour que notre armée soit équipée. Je voudrais simplement rappeler qu'une des missions qui sera demandée au nouveau chef d'Etat-major, c'est de faire le point général de tout le matériel militaire disponible, si bien dans les réserves de l'armée que dans tous les corps où, il est censé avoir du matériel militaire. A partir de ce moment, toutes les dispositions seront prises pour rééquiper l'armée. D'ores et déjà, pour permettre la mobilité de l'armée, nous avons engagé la commande de 150 véhicules tout-terrain pour permettre que sur les frontières, cette armée ait beaucoup plus de mobilité. Nous avons également engagé la recherche de l'appui aérien qui est la question centrale du combat contre le terrorisme dans le Nord du pays. Là également, nous sommes en train de travailler à acquérir des hélicoptères qui vont nous permettre d'appuyer nos forces sur le plan aérien. Les dispositions seront prises pour que notre armée soit équipée en tenant compte du type de combat que nous devons mener. C'est un engagement ferme sur lequel le gouvernement ne fera pas défaut.

En tant que ministre de la Défense, comment expliquez-vous que les renforts arrivent toujours en retard sur les lieux des attaques ? Cela s'explique-t-il simplement par le manque de moyens matériels ?

Le retard d'arrivée des renforts est dû, d'une part, à la distance entre les zones dans lesquelles ces armées se trouvent, et d'autre part, pour faire 45 km dans ces zones, il faut faire une heure et demie de route pour y arriver. Ce sont des réalités du terrain. C'est pour cela, qu'un des aspects qui est posé, c'est la possibilité, si nous avons des équipements aériens de pouvoir déporter sur le terrain rapidement des hommes en renfort. Nous sommes allés à Nassoumbou. Pour parcourir la distance qui sépare Djibo de Nassoumbou, il faut quasiment une heure et demie. De façon concrète, c'est comme des médecins après la mort. Donc, ce n'est pas seulement une question de matériel. Nous devons adapter nos moyens aux réalités du terrain sur lequel, les combats sont menés.

D'aucuns affirment que les renforts ont été instruits de ne pas arriver pendant les combats afin de limiter le lourd bilan, en termes de pertes en vies humaines. Que répond le ministre de la Défense ?

Ce sera de l'inconscience. Pour notre patrie, nous devons nous battre jusqu'à la mort. C'est une devise qui est bien connue. Lorsqu'on dit, « la patrie ou la mort », ce n'est pas un vain mot. Donc, il est impossible de dire à des forces de sécurité de ne pas assumer leurs missions parce qu'on a peur d'un bilan lourd. Cela n'a aucun sens de mon point de vue.

Qui sont ceux qui agressent régulièrement le Burkina Faso ? Pensez-vous qu'il s'agit d'agression extérieure ?

Pour ma part, l'analyse de savoir, s'ils sont internes ou externes n'est pas intéressante. Ce qui importe, c'est que ce sont des ennemis. Qu'ils soient dedans ou dehors, on doit les combattre comme tel. C'est, l'objectif pour moi. En tant que ministre de la Défense, c'est qu'en tout état de cause, nous avons un ennemi en face et nous devons le combattre. La différenciation de l'interne ou l'externe n'a pas d'intérêt pratique. Nous devons sécuriser nos populations, notre armée. Nous devons les gonfler à bloc pour qu'ils aillent défendre l'intégrité du territoire et que les autres forces de défense et de sécurité contribuent à sécuriser nos villes et campagnes.

Le renseignement est un des points faibles que nous connaissons. Que devient l'Agence nationale de renseignement (ANR) ?

L'ANR a été mise en place. Un réseau de renseignements, ce n'est pas quelque chose qui se met en place en un an. C'est tout un réseau qui doit se tisser sur l'ensemble du territoire avec un relais. Pour l'instant, les informations que nous recevons sont des informations qualitatives, au regard non seulement de la jeunesse et de l'équipement dont nous disposons. Avant de quitter la présidence du Faso, qui avait un certain nombre de moyens pour traquer les communications sur les réseaux satellitaires, les équipements ont été détruits partiellement lorsque la présidence a été libérée en 2014. Par conséquent, il y a tout un travail de reconstruction à faire. Je dois pouvoir vous assurer que nous y sommes. En liaison avec des pays amis qui nous aident à former les éléments qui constituent l'ANR, d'ici quelques années, nous aurons un bon service de renseignements qui pourra travailler en collaboration avec d'autres services de renseignements dans le monde.

Prêtez-vous attention au camp des réfugiés de Mentao et d'ailleurs où peuvent se cacher ceux qui nous attaquent ?

Nous avons les mêmes informations que vous, à savoir qu'il faut accorder plus d'attention aux camps de réfugiés. En même temps, il faut éviter de tomber dans un double piège, parce que nous avons des engagements internationaux. Nous avons demandé aux forces de sécurité d'avoir un regard vigilant de manière à veiller à ce que des personnes qui ont de mauvaises intentions ne puissent s'infiltrer là-bas, soit avec du matériel, soit en terme de renseignements pour situer les positions de nos troupes. C'est une préoccupation qui est légitime, mais qu'on doit traiter avec beaucoup de tacts.

Monsieur le président, disposez-vous des informations sur la détention du Dr Elliot Kenneth enlevé près d'un an à Djibo ?

Lorsqu'on parle d'enlèvement, c'est une question qui est toujours difficile. Aujourd'hui, on ne peut même pas situer là où, le Dr Elliot est détenu. Est-ce au Mali, Niger, hors de nos frontières... ? Personne ne le sait. Nous sommes obligés de travailler en collaboration entre les trois pays à travers les renseignements, pour essayer de situer d'abord avec qui, il est détenu et où éventuellement, afin de pouvoir le libérer. Nous gardons espoir que c'est une question qui trouvera une solution.

Le budget consacré au secteur de la Défense connaît une hausse...

Je pense qu'il faut accorder à la sécurité son importance. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir d'investisseurs, si le pays est en insécurité. Vous ne pouvez pas faire en sorte que les Burkinabè soient tranquilles dans leur travail, s'ils ne sont pas en insécurité. Nous n'allons pas mettre tout le budget dans la sécurité. Mais je pense qu'il faut faire en sorte que nous puissions accorder vraiment à la sécurité sa place dans la vie du Burkina. Le Burkina est un pays qui a plusieurs frontières et comme vous le savez, elles sont poreuses. Evidemment, il y a des difficultés d'assurer un bon contrôle sur l'ensemble de ces frontières. Aujourd'hui, tout le peuple burkinabè soutient l'idée qu'il faut renforcer les moyens au niveau de la défense et de la sécurité. Mais chaque fois, il faut faire en sorte, qu'il y ait un bon équilibre entre la nécessité de donner à la sécurité sa place et de poursuivre les axes de développement tels que nous les avons définis dans notre PNDES. C'est pour dire que la sécurité aura une meilleure place et nous devons lui accorder cette place.

Pourquoi le Burkina Faso accepte-t-il accueillir de groupes terroristes comme le MNLA sur son sol alors qu'on sait que ce sont eux qui ont créé la crise malienne?

Je voudrais vous rassurer qu'il ne s'agit pas forcement des touaregs qui sont derrière les attaques. La réalité, c'est qu'il y a des Burkinabè qui sont inscrits dans l'axe du terrorisme. Aujourd'hui, on parle du MNLA, mais il a signé un accord avec le Mali dans le cadre de la recherche de la paix et de la réconciliation qui est engagé au Mali. Mais le phénomène terroriste, n'est plus à affecter à des Touaregs, mais également à des Burkinabè. Lors de l'attaque de Samorogouan, ceux qui ont mené cette attaque étaient des Burkinabè. Ils ont été arrêtés au Mali. Dans le cadre de la coopération, lorsque nous avons envoyé la sécurité pour les interroger, un de ces Burkinabè a dit que si c'était à refaire, il le referait sans se soucier. Il ne faut pas voir toujours le mal ailleurs. Le mal se développe chez nous. Et, nous avons intérêt à y faire face, avec toute la lucidité qu'il faut.

Il y a aussi la question des primes dont la totalité ne serait pas versée aux soldats. Comment comptez-vous mettre fin à cette pratique ?

Toutes les questions de sécurité ne peuvent pas être débattues sur la place publique. Lorsque nous sommes allés à Nassoumbou, les éléments qui étaient en manœuvre dans la zone avaient considéré que ce qui était prévu pour eux était en deçà des attentes du GFAT (Groupement des forces anti-terroristes). J'ai donné instruction sur place pour que les choses soient régularisées. En ce qui nous concerne en tant que ministre de la Défense, tout ce qui devra être fait le sera correctement. Je voudrais aussi dire que tout ce qui se dit n'est pas forcément à prendre comme ce qui se passe réellement. C'est pourquoi avec la nomination du nouveau chef d'Etat-major général des armées, ces questions seront résolues au fur et à mesure des préoccupations qui seront évoquées.

Il est clair que nous sommes dans une guerre psychologique. Et dans cette guerre, il y a un général qui manque à l'appel. Il s'agit du général Yacouba Isaac Zida... .

Comme vous le constatez le général Zida n'est pas rentré. Il a été passé en conseil de discipline et il sera rayé des effectifs des Forces armées nationales.

Avez-vous obtenu l'aval de vos voisins malien et nigérien pour dorénavant poursuivre les aissaillants au-delà des frontières burkinabè ?

Je voudrais vous rassurer que nous sommes en discussion avec le Mali et le Niger. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours les chefs d'Etat-major des trois pays se sont réunis pour discuter de ces questions. Après cette réunion, les ministres et les chefs d'Etat vont également se réunir pour que nous puissions définir les conditions dans lesquelles nous pouvons, grâce à des patrouilles mixtes, déjà gérer le contour de nos frontières. Nous allons également discuter de cette question de droit de poursuite. Le droit de poursuite contient des dangers d'autant plus que nous pouvons poursuivre des gens qui se réfugient dans un village. Si nous attaquons le village, nous rentrons dans un autre problème avec les populations du Mali. Cela crée d'autres types de conflits. C'est à ce niveau qu'il faut harmoniser ensemble nos méthodes de travail. Nous avons prévu nous réunir début janvier à trois pour essayer de finaliser un accord sur la gestion de nos frontières.

Où en êtes-vous avec le redeploiement des bataillons burkinabè de l'ONU sur les frontières du pays ?

Je pense que c'est un acquis. Une partie de ces troupes va redescendre vers nos frontières et sera appuyée par des troupes sénégalaises qui vont venir de la Côte d'Ivoire. Je pense que ce sera opérationnel dès janvier 2017.

Une nouvelle Constitution est en élaboration. Pourquoi faut-il même changer de Constitution ?

Il faut qu'on soit précis. Un de nos thèmes principaux de campagne a été la nécessité de procéder à la relecture de la Constitution, parce qu'il fallait approfondir la démocratie. Comme vous le savez, nous venons d'une insurrection populaire. Les différentes insuffisances au-delà de la modification de l'article 37, de la mise en place d'un sénat, il y avait d'autres points de discussion qu'il fallait clarifier au niveau de la Constitution. Lorsque j'ai été élu, j'ai mis en place, conformément à ce que j'avais promis de faire, une commission constitutionnelle pour réfléchir aux réformes qu'elle considère nécessaires afin de nous permettre d'approfondir la démocratie dans notre pays. Toutes les composantes ont répondu ; Alidou Ouédraogo a été désigné pour diriger cette commission et elle avance dans son travail. J'ai lu dans la presse qu'il y a des tentatives de vouloir imposer des choses à cette commission constitutionnelle. En tant que chef de l'Etat, j'ai désigné des personnes pour participer à cette commission, mais je ne leur ai donné aucune instruction. Elles ne viennent même pas me rendre compte des discussions qu'elles mènent. J'ai considéré que j'ai demandé un travail et désigné des personnes qui sont compétentes en la matière. Il leur appartenait, en liaison avec les partis politiques, la société civile, les coutumiers et les religieux, de pouvoir définir ce qui pourrait être bien pour le Burkina Faso, et cela de façon consensuelle.

Je voudrais également préciser que si le consensus n'est pas obtenu dans les discussions de la commission constitutionnelle sur un point donné, on revient aux termes de la Constitution telle qu'elle existe. Le président du Faso ne va pas s'arroger le droit de dire voilà mon point de vue, il faut changer ceci ou cela. Le consensus qui sera arrêté par les parties sera également mon consensus. C'est en ce moment-là que nous pourrons aller au référendum pour motiver le peuple burkinabè à voter cette nouvelle Constitution que nous aurons de façon consensuelle établie.

Comme la commission constitutionnelle est à pied d'œuvre, il ne m'appartient pas de donner des points de vue pour influencer quoi que ce soit. Je suis le président de tous les Burkinabè et j'ai donné mandat à ce que cette réflexion soit menée et que des propositions soient faites. Au terme des travaux de la commission qui devra également se rendre dans les régions pour compiler les avis, nous saurons en ce moment sur quel pied on a décidé en ce qui concerne le régime qu'on aura choisi. Je voudrais m'arrêter là en termes de commentaires pour ne pas aller plus loin.

Il est dit que l'armée fait pression pour que le Tribunal militaire ne soit pas supprimé des juridictions à inscrire dans la constitution...

Une commission est un lieu de débat démocratique. Que l'armée ait demandé que le tribunal militaire soit maintenu, la discussion doit se mener au sein de la commission. L'armée participe en tant que membre de la commission. Et je vous ai dit et répété que s'il n'y a pas de consensus sur un point, on revient aux termes de la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui. Je peux vous rassurer que ce n'est pas parce que c'est l'armée qu'il y a une obligation de changer. L'armée a le droit de donner son point de vue, parce qu'au-delà des problèmes qu'elle a à gérer, lorsque des militaires commettent des délits, il faut qu'ils soient jugés quelque part. Et c'est dans le tribunal militaire que cela se fait.

Un an de pouvoir, peut-on dire que le président Kaboré a su choisir son entourage au regard des critiques à l'endroit de certains notamment Salifou Diallo?

Je voudrais d'abord sur la première question relative au choix des hommes, vous dire que dans la gestion du pouvoir, le choix des hommes est toujours une question délicate. Vous ne trouverez jamais un homme qui fait un consensus général sur l'ensemble du territoire. Il y a toujours un défaut quelque part parce chacun de nous a un adversaire qui considère que soit il n'est pas compétent, soit il le connaît... Comme on ne fait pas de concours pour être dans ces activités, on ne peut apprécier les hommes qu'on choisit qu'à l'aune de leurs réalisations et de leurs activités sur le terrain. De ce point de vue, je peux vous rassurer que nous ferons le bilan de l'an I de notre gouvernance et nous tirerons les conséquences si cela est nécessaire.

Le gouvernement a été mis en place le 12 janvier 2016, le 15 janvier l'attentat, il a fallu s'atteler à cela, la question sécuritaire s'est imposée à notre programme. Nous avons été obligés de voter une loi de finances rectificative en avril 2016. Le budget de l'Etat a été mis en place de façon décalée. Si vous comptez d'avril à maintenant, cela fait huit mois de travail. Je dois quand même, malgré les insuffisances qu'on peut avoir sur les uns et les autres, considéré qu'un grand travail a été fait au regard des résultats. Même si on dit que les résultats sont mitigés, je dois dire que le Burkina Faso est sur la bonne voie. A partir de 2017, sur notre budget que nous avons adopté, les performances vont être un peu plus décuplées que ce que nous avons fait en 2016.

Le deuxième point sur lequel vous m'avez posé la question concernant Salifou Diallo, je dois dire que nous travaillons ensemble depuis très longtemps. Nous sommes de vieux compagnons de lutte aussi bien quand j'étais au MPP, c'était mon premier vice-président. Je veux dire que nous avons des relations de camaraderie, des relations de travail ensemble même si nous n'avons pas le même tempérament. Cela n'annihile pas les rapports que nous avons qui sont des rapports que je considère comme des rapports de bonne qualité.

Beaucoup d'observateurs notent des divergences que vous et Salifou Diallo avez sur certaines questions notamment nos rapports avec les institutions de Bretton Woods et qui semblent confirmer que vous êtes à couteaux tirés. Pouvez-vous rassurer les Burkinabè qu'il y a la sérénité au sommet de l'Etat ?

Je vous rassure parce que si on était à couteaux tirés, vous le sauriez. Ce ne seraient pas de simples opinions que vous entendriez. Je voudrais dire que nous avons des différences de tempérament. Mais je dois dire que le budget que nous adoptons et l'ensemble des lois que nous faisons ratifier par l'Assemblée nationale sont des financements de Bretton Woods. Cela ne vient pas d'ailleurs. Je crois quand même dire que ces déclarations viennent un peu du tempérament, mais qui ne correspondent pas à une réalité pratique de la vie économique de notre pays. C'est pour dire qu'il n'y a aucun couteau ni arabe ni tiré.

On a connu des violences dans certaines communes après les élections municipales. Qu'est-ce qui justifie ces violences dont la plupart est du fait des militants du MPP, votre parti ?

Je dois dire qu'on a vécu cette situation avec beaucoup de désolation parce que nous ne sommes pas à notre première élection municipale. Cela a mis à nu que la culture démocratique n'est pas encore acquise au Burkina Faso. Il y a un travail à faire au niveau des partis politiques, au niveau de l'Etat, au niveau du citoyen, au niveau de la société civile, pour que nous puissions accepter que dans une élection, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. En ce qui concerne les municipalités, une fois que nous avons terminé les élections, l'intérêt est de travailler à construire la commune. Malheureusement, on a exacerbé le caractère politique au niveau des conseils municipaux. Cela explique les différents travers que nous avons pu voir. Je dois vous dire que ce doit être la dernière fois que nous assistons à un tel spectacle. C'est pourquoi je milite fondamentalement à une vision de la manière dont nous allons élire et les conseils municipaux et les maires. Aujourd'hui, le maire qui est élu dans le cadre du conseil municipal est pris en otage par les conseillers. De ce point de vue, des orientations ont été données au ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation de réfléchir et de trouver un nouveau modèle sur lequel nous allons nous fonder pour faire les prochaines élections. Le MMP n'est pas au-dessus de tous les partis. Nous avons les mêmes insuffisances et les mêmes qualités. Même si vous dites que toutes les violences viennent de chez nous, je dois pouvoir vous dire qu'elles viennent d'ailleurs également. Nous assumons notre part de responsabilité en ce qui concerne le MPP. Comme vous le constatez, des sanctions ont été prises vis-à-vis de ceux qui sont à l'origine des violences. Que cela vienne du MPP, cela est désolant et inacceptable.

Que dites-vous de ces affaires de tablettes et de millions distribués à l'Assemblée nationale qui font la chronique?

Vous savez, moi je suis très clair dans les rapports que j'ai avec l'Assermblée nationale. Je considère d'une part que nous sommes tous dans des institutions et nous sommes certainement liés par la séparation des pouvoirs, mais lorsqu'il y a eu la question des tablettes, nous avons échangé. Et j'ai démandé qu'effectivement, on puisse voir avec les députés, parce que la discussion aujourd'hui est qu'il fallait remettre les tablettes et que ces tablettes-là soit remises à Huawei. Ma position est très claire, parce que évidemment, la manière dont ce dossier a été géré a posé beaucoup de diffuicultés et je suis content aujourd'hui que ces tablettes aient été restituées au ministère et comme je l'ai instruit, ces tablettes seront remises à Huawei pour solde de tout compte comme on le dit sur ce dossier.

Le second point concernant les millions distribués à l'Assemblée nationale, je dirai simplement que l'erreur, le communiqué même qui a été fait par l'Assemblée nationale, ce n'est pas une question de légalité c'est une question d'opportunité au regard même du contexte même que nous traversons dans notre pays. Parce que quoiqu'on veuille, nous sommes dans une situation où la charge émotionnelle est forte. Nous sommes dans une situation où tout le monde reconnait que c'est difficile partout. Même si l'idée c'était qu'il fallait donner ces millions pour permettre aux députés de pouvoir rendre compte de leur mission sur le terrain, il aurait fallu réfléchir, comme je dirai, par deux fois pour se dire qu'il fallait ne pas distribuer cet argent-là. Je crois qu'à ce niveau ma position est très claire là-dessus, en tant que citoyen et même si c'est une institution de la République. Nous avons la séparation des pouvoir. C'est vrai que l'Assemblée nationale définit son budget, le gouvernement n'a pas de regard et c'est cela aussi la séparation. Et de ce point de vue-là, nous discutons en toute franchise sur ces questions-là.

Est-ce que politiquement Roch Kaboré se sent président, est-ce que vous avez pu opérer cette mue "kosyamienne”. Parce que pour beaucoup, vous êtes resté le même, une débonnaireté présidentielle qui confirme même un abaissement, est-ce que vous êtes aujourd'hui conscient que vous êtes président du Faso ?

Je pense que vous n'allez quand même pas me dire que le peuple burkinabè adore les dictateurs ! Je suis bien dans mes fonctions, j'ai été élu par le peuple burkinabè qui m'a fait confiance et j'ai des responsabilités de résultats que je dois redonner. Etre chef ce n'est pas terroriser les gens ; j'ai beau être débonnaire, je sais à quel moment également il faut mettre la fermeté dans les rapports. Je dois vous dire tout simplement que je suis un président et je dois allier la fermeté à la sagesse parce que nous sommes au Burkina Faso, nous avons vécu tous les événements de ce pays et nous devons travailler justement à réconcilier les Burkinabè entre eux. Et je crois que c'est pour cela qu'il nous faut comprendre que je suis resté moi-même parce qu'il faut se mettre en tête que les fonctions présidentielles ce sont des fonctions passagères. Nous avons des missions à assumer. On a beau s'écarter du monde, demain on reviendra à cette même place. C'est pour cela que j'estime que nous devons rester nous-mêmes. Nous ne devons pas nous laisser deborder par le pouvoir et montrer que nous sommes devenus des supers hommes. Non ! Ce sont les hommes et les femmes du Burkina Faso qui nous ont amenés ici, nous leur devons toujours le respect et une relative proximité pour avoir l'écoute de leur préoccupations.

Avez-vous la certitude d'avoir tout accompagnement de la majorité parlementaire pour réussir les chantiers ?

Absolument ! Je n'ai même pas de doute là-dessus. Je pense que depuis que nous avons commencé à travailler, l'Assemblée nationale, nonobstant les travaux qu'elle fait dans les différentes commissions, a toujours accompagné le gouvernement dans ses missions et je la remercie vraiment de ce travail abattu pour le gouvernement.

Monsieur le président, il y a cette question de l'indépendance de la justice. L'institution avait reçu un appui pendant la Transition et a obtenu satisfaction en termes de rémunération. Avez-vous un brin de regrets concernant cette indépendance totale accordée à la justice ?

Je n'ai aucun regret. Dans mon programme, il est écrit noir sur blanc que nous allons mettre en œuvre la réforme de la justice. Il serait malséant pour moi, après une année, de venir dire que je fais autre chose. C'est pour vous dire que je reste attaché à cette indépendance de la justice. Mais l'indépendance entraine des devoirs pour chacun. Aujourd'hui plus que jamais, vous savez que les Burkinabè ont un besoin de justice parce que nous ne pouvons pas aller à la réconciliation sans la justice. C'est pourquoi les juges doivent travailler à ce que l'indépendance qui a été acquise permette effectivement de traiter l'ensemble des dossiers pendants de manière à être en adéquation avec la volonté et les intérêts des peuples burkinabè.

Comment comprendre cette volonté de permettre à la justice de faire son travail mais en même temps on a l'impression que les moyens ne suffisent pas même si les questions de salaire sont peut-être réglées ?Autre fait c'est que vous parlez d'indépendance de la justice mais dans le discours vous et le président de l'Assemblée nationale vous vous prononcez sur des décisions de justice si bien qu'on se demande véritablement si vous avez une autre compréhension de la justice. L'exemple de cette militante de la société civile qui a ouvertement déclaré que le palais de justice pourrait connaître le même sort que l'ancienne Assemblée nationale et il n'y a pas eu de réaction de votre part.

Je dois vous dire en commençant par la dernière question que vous avez posée, si l'autorité devait piper mot sur chaque déclaration qui est faite au Burkina Faso, qui sort en dehors du cadre légal, on nous aurait accusés de beaucoup de choses. Nous sommes des Républicains ; toutes nos déclarations, tous nos actes que nous devons poser doivent refléter la République, les lois que nous avons adoptées ensemble. C'est pour dire que je ne pourrai jamais soutenir quelqu'un qui est incendiaire, c'est évident. Je ne peux jamais soutenir quelqu'un qui s'attaque aux fondements de la démocratie de façon générale.

Parlant de moyens à donner à la justice, je dois dire qu'aujourd'hui le Burkina Faso n'est pas un pays qui est doté au plan financier. Tous les secteurs sont prioritaires ; la santé, l'école, l'université. Pour la justice, nous faisons le maximum de ce que nous pouvons faire en termes de dotation. Nous avons des accords avec des partenaires qui nous appuient également dans les reformes de la justice. Ce sont des moyens qui sont mis dans la justice. Pour dire le droit sur des questions qui sont fondamentales, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir trop de moyens pour le faire. En tout cas, nous sommes engagés à soutenir autant que de besoin pour faire en sorte que nous puissions finir avec l'impunité au Burkina Faso. C'est une priorité, c'est une base de la réconciliation, de la paix sociale. Voilà ce que je voulais dire.

Monsieur le président... depuis que vous êtes arrivés au pouvoir, l'argent ne circule plus, les affaires ne bougent plus, on a l'impression que ne vous étiez pas préparés. Qu'est-ce qui bloque le démarrage véritablement de la machine ?

Vous savez que nous sommes arrivés dans un contexte assez difficile. La première des questions sur laquelle je voudrais insister c'est que de plus en plus on le dit, ils sont arrivés, la dette intérieure n'est pas payée. La dette intérieure du Burkina Faso, comme vous savez, dans un souci de transparence, l'ASCE-LC a été sollicitée pour faire le point de la dette. 35 milliards de francs CFA ont été considérés comme des dettes qui répondent aux conditions de paiement. 39 milliards francs CFA sont des dettes sur lesquelles l'ensemble des dossiers n'est pas complet, ni les lettres de commande, ni de marché parfois. Et enfin, il y a 122 milliards francs CFA qui sont des prêts pris avant sous le régime Blaise Compaoré avec les sociétés d'Etat. Sur les dettes qui ont été considérées comme légales, 95% ont été payées. En 2017, il est prévu 30 milliards à nouveau pour pouvoir continuer à apurer cette dette-là sous réserve que les dettes que nous avons considérées qu'elles ne sont justifiées fassent l'objet d'apport de dossiers qui permettent de les mettre en conformité avec les règles de gestion des marchés. C'est pour vous dire quand même que nous avons fait des efforts de paiement de la dette intérieure. Le contexte économique n'est pas seulement burkinabè. Même au plan mondial, la situation économique est au ralenti ; le Burkina Faso n'est pas un pays à part qui va faire des projets particuliers, des progrès particuliers. Malgré tout, le taux de croissance au Burkina Faso a été maintenu à 5,1%. Cela veut dire que nous n'avons pas reculé. Nous avançons, nous sommes sur la bonne voie, nous devons redoubler de travail si nous voulons faire en sorte que le Burkina Faso redécolle. Et pour cela, le Plan national de développement économique et social qui a été mis en place nous donne des espérances justement sur cette capacité des Burkinabè à rendre et à développer leur pays. Nous nous battons ici en disant "ça ne marche pas, ça ne va pas” mais quand nous discutons avec nos partenaires, ils ont confiance au Burkina Faso. Ce que je demande aux Burkinabè, c'est de nous mettre au travail, chacun à son poste de responsabilité et vous verrez que nous aurons de quoi faire pour relancer l'économie pour faire en sorte que des partenaires privés arrivent ; qu'ils investissent dans les PPP (Ndlr : partenarit-public-privé) avec nous et que également l'Etat puisse mobiliser les ressources avec nos partenaires traditionnels pour faire des investissements et développer l'économie nationale.

Dernièrement, nous avons assisté à de grandes revendications sociales de la part de différentes couches socioprofessionnelles. Ne pensez-vous pas que votre péché originel a été d'avoir accédé aussi facilement aux revendications des magistrats tout en oubliant les autres couches socioprofessionnelles ?'

Pour moi, ce n'est pas un péché originel. Je me suis expliqué plusieurs fois sur cette question. Lorsque nous sommes arrivés et que j'ai été élu, le constat était simple. Nous avons la loi 081 qui devait être mis en place. En 2016, cette loi devait coûter 39 milliards FCFA, en ce qui concerne ses effets induits sur le budget de l'Etat. A l'époque, le gouvernement avait déjà signé un accord pour la mise en œuvre en 2016. Le second dossier portait sur la réforme de la justice. Un accord avait été également signé par le gouvernement pour sa mise en œuvre en 2016. L'Etat est une continuité. Nous avons assumé nos responsabilités bien que comme je vous l'ai dit, aucun kopeck, aucun franc n'était prévu dans le budget pour faire face à ces deux enjeux-là. C'est pourquoi je dis et je le répète, il y avait des bombes et il fallait que nous déminions la piste d'abord avant de pouvoir continuer. Si nous n'avions pas fait la mise en œuvre de la loi 081, nous ne serions pas là en train de discuter.

Monsieur le président, il y a quand même deux poids deux mesures puisque vous avez accepté rencontrer le syndicat des magistrats mais vous n'avez pas fait autant pour les autres couches socioprofessionnelles ?

Non mais vous savez le problème n'est pas que le président rencontre. Je suis le garant de la justice et c'est à ce titre qu'ils ont demandé à me voir. Et comme je dis, on est indépendant quand c'est nécessaire mais quand on a besoin des choses on me dit que je suis le garant, je suis d'accord, j'assume ma responsabilité. Mais je dois dire que l'instruction générale donnée aux membres du gouvernement, c'est de rencontrer systématiquement chaque fois qu'il y a des questions de syndicats et que nous puissions aller à la discussion. Et c'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé à nos partenaires sociaux d'être dans la même dynamique que le gouvernement. Cela ne sert à rien de bloquer le travail, de ne pas engager la discussion parce que tout ce que nous faisons a des conséquences sur nos résultats. C'est pour cela que je pense que en 2017, il y ait une grande réunion pour que nous puissions nous parler et savoir que l'amélioration des conditions de vie doit être une question progressive sous le mandat, en fonction des résultats que nous apportons, de nos engagements individuels et collectifs pour développer le Burkina Faso. Si nous ne procédons pas comme cela, c'est comme si vous posez un poulet et dites à dix personnes de le manger. Chacun tire une part et vous n'aurez plus rien. Et notre objectif n'est pas de détruire l'Etat ; il faut le consolider. C'est à cela que nous appelons tous les acteurs de la vie politique nationale et tous les travailleurs du Burkina Faso.

Quand est-ce que le PNDES va être acté dans le compteur et atteindre sa vitesse de croisière ?

Le PNDES est déjà en vitesse de croisière. On a déjà engagé en tous les cas. Nous avons signé des accords avec l'Union européenne, au moment même où nous étions en train de discuter sur les 800 millions d'euros, il y a déjà 200 qui ont été signés à la convention. C'est pour dire que pour nous, il s'agit dès l'entame de janvier 2017 de poursuivre ce travail et de nous engager résolument dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social qui va passer donc par la définition de nos priorités. Nous avons maintenant des budgets programmes que nous mettons en œuvre qui devraient nous permettre de mobiliser les ressources nécessaires à ces investissements.

18 milles milliards de F CFA, comment s'assure-t-on au Burkina Faso de concrétiser toutes ces promesses et comment absorber cette somme à moins maintenant de 5 ans de la fin de votre mandat?

Je voudrais vous dire que la prétention n'est pas de consommer les 18 milles milliards, même si l'on veut, l'on ne pourra pas le faire. La prétention c'est de pouvoir aboutir aux résultats que nous visons dans le cadre de notre programme. Je pense que c'est un défi qui est lancé au gouvernement mais à tous les travailleurs. C'est un défi collectif. C'est pourquoi des instructions ont été données que des structurations soient faites de manière à permettre justement que nous puissions suivre les bailleurs de fonds, nous puissions respecter les conditions d'annuité qui sont posées pour pouvoir décaisser rapidement parce que chacun nous a dit : « nous sommes pressés de décaisser . La balle est donc dans votre camp». Et nous allons travailler à mériter cette confiance qu'on nous a donnée.

Pour la question emploi-jeunes, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de réorganiser les fonds alloués ?

Je voudrais dire que la jeunesse est une préoccupation importante. Nous savons qu'il y a des fonds qui ont été mis en place et pendant longtemps ces fonds sont considérés comme des subventions qui sont faites à des jeunes parfois sur des bases politiciennes sans avoir un regard sur les réalisations. Cela fait que des gens ont pris des crédits, ils sont partis en Côte d'Ivoire ou aux Etats-Unis, d'autres ont acheté des mobylettes et c'est resté là. Il faut avoir une vision. L'entrepreneuriat c'est la responsabilisation des jeunes à s'engager dans la création d'une entreprise qui leur permet d'assurer une certaine rentabilité de l'entreprise, de recruter d'autres personnes. C'est ce que nous devons faire. Cela nécessite forcement la formation et l'action des fonds de l'Etat, mais qui sont des actions résiduelles. Il faut que nous intéressions le secteur bancaire à pouvoir créer des guichets jeunes pour que les meilleurs projets des jeunes puissent être appuyés par le secteur bancaire. Il faut assurer un suivi et une formation pour permettre de montrer des jeunes qui ont pu réussir de par leur travail. Je pense également que nous devons mener la réflexion sur la question de la fiscalité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat en faisant en sorte que les conditions qui leur permettent la création des entreprises soient moins difficiles. Ce sont des questions sur lesquelles je pense que nous devons mener la réflexion. Nous avons également le fonds de garantie qu'il faut mettre en place pour les accompagner. Il y a une vaste réflexion à mener à ce niveau pour permettre effectivement aux jeunes de pouvoir s'insérer eux-mêmes dans l'emploi. L'autre aspect qui concerne les activités intensives de main-d'œuvre que nous sommes en train de lancer, l'idée pour nous c'est que dans un premier temps nous puissions créer des emplois effectivement pour six mois, mais nous envisageons pérenniser cela tout en formant au fur à mesure des jeunes qui pourront s'intégrer dans l'emploi au Burkina Faso. C'est pour dire que nous n'avons pas une vision de court terme pour faire du saupoudrage. Nous voulons vraiment créer des emplois. Je voudrais dire qu'une fois les travaux seront repris, que ce soit ceux des routes en terre ou du bitumage, ce sont autant d'emplois qui seront créés. Je voudrais que ces emplois soient comptabilisés, c'est-à-dire de savoir combien de personnes employées lors de la construction d'une route ou d'une école. Il faut que l'on puisse savoir le nombre de ces emplois indirects nés des engagements de l'Etat. Je pense que c'est quand même quelque chose de signifiant.

Concernant les 18 milles milliards, quels sont les garde-fous qui sont pris pour que ce qui va être absorbé ne soit pas dans les poches des individus ?

Lorsque l'on parle de 18 milles milliards, vous savez que notre besoin est de 5 milles milliards de F CFA. Nous devrons assurer une transparence totale dans la gestion, dans la passation des marchés, dans toutes nos relations avec nos partenaires. Et ne vous en faites pas, nos partenaires sont également regardants sur ces questions. La société civile burkinabè et les journalistes sont aussi en alerte sur ces questions. Tout cela constitue des contrepoids qui sont de nature à faire en sorte que les Burkinabè sachent que les choses ont changé et que désormais rien ne pourra être caché à l'opinion. C'est un garde- fou déjà qui est là. Le second garde-fou, l'ASCE-LC est une institution qui aujourd'hui agit en toute liberté. Personne ne manipule l'ASCE-LC dans le cadre de ses enquêtes. Ce sont des enquêtes qui sont rendues publiques. De ce point de vue, nous ne pouvons que saluer l'action de l'ASCE-LC en termes de contrôle et de lutte contre la corruption. Je crois que nous devrons activer, consolider et renforcer cette lutte contre la corruption parce que c'est une évasion qui ralentit le développement de notre pays. Pour cela, l'ASCE-LC a bel et bien sa place et autant que nous pouvons, nous allons l'accompagner en fonction du budget.

Vous attachez du prix à la formation du capital humain, quelles solutions apportez-vous aux difficultés des étudiants ?

La question de l'université est une question difficile qui nécessite une discussion large. Pour notre part, déjà le chevauchement des années est une préoccupation centrale. En conseil des ministres, nous avons dit qu'en octobre 2017, on devrait avoir fini avec ses questions. Cela été l'objet d'une grande discussion entre le Premier ministre et les présidents d'universités, les professeurs et l'ensemble des responsables. Un travail est fait d'arrachepied pour essayer d'atteindre ses objectifs. Je crois que c'est le premier problème que nous devons résoudre. La seconde préoccupation, c'est la question de places même pour pouvoir étudier qualitativement à l'université. C'est pour cela que j'avais déjà dit lors d'une précédente rencontre qu'il était important que nous puissions doter nos universités d'une connexion Internet à haut débit et travailler à faire en sorte que nos étudiants puissent bénéficier de Ipad pour qu'ils puissent se connecter, pourquoi pas suivre les cours dans une position beaucoup plus confortable. Des efforts seront faits au niveau de la réalisation d'infrastructures et de la connectivité pour permettre d'améliorer la qualité du travail des étudiants. Cet engagement est maintenu. Nous sommes dans les négociations avec nos partenaires pour permettre d'accueil ces Ipad pour pouvoir avancer. Le problème que nous avons au niveau de l'éducation de façon générale sera lié également au taux de fertilité des Burkinabè. Plus nous avons des enfants, plus nous avons des gens qui vont à l'école plus nous allons avoir des contraintes au niveau des universités. Il y a un double travail à faire qui est de travailler à sensibiliser les Burkinabè dans toutes les couches que l'enfant est un bien précieux et que nous devons veiller à son avenir et qu'il ne s'agit pas de faire des enfants pour des enfants parce que demain il y aura un goulot d'étranglement. Il est à noter qu'aujourd'hui à l'université il y a près de 70 000 étudiants et l'année prochaine, il en aura 90 000 à 110 000 étudiants. Ce sont donc des préoccupations de moyen et long termes. Nous allons continuer à améliorer la qualité et à travailler à ce que la formation à l'université corresponde aux besoins du marché en formant dans les domaines scientifiques et techniques de manière à ce que ces étudiants qui sortent servent leur pays mais en même temps nous devons travailler au planning familial, etc. pour permettre d'assurer un certain freinage et l'avenir avec un peu plus sérénité. Je crois que c'est nécessaire ; on n'a pas beaucoup de choix en la matière.

Votre Premier ministre a annoncé, le 5 février 2016 à l'Assemblée nationale, la construction en 2016 de 10 amphithéâtres pour faire face aux besoins en infrastructures. Au jour d'aujourd'hui combien d'amphithéâtres ont été réalisés pour 2016 ?

Je crois que pour construire un amphithéâtre, l'on ne le fait pas en une année. Il faut d'abord faire le plan, mobiliser les ressources financières et il faut plus d'un an pour le construire. Je crois que les délais sont pour les 5 ans et non l'année en cours. Je voudrais également souligner en plus de tout cela que quel que soit notre rythme de construction d'amphithéâtres, nous n'allons pas résoudre le problème d'effectif parce que nous courons après des événements. La fertilité que nous avons dans nos pays, dans notre sous-région c'est-à-dire que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est une préoccupation qui joue sur le développement du pays de façon générale.

Un an de mise en œuvre de votre programme quel est le ministère qui vous a donné plus satisfaction et celui qui vous a le plus déçu ?

Tous les ministères ont fait leur travail. Je dois dire tout simplement que c'est qu'il y a eu beaucoup de handicaps dans le travail que nous avons eu à faire. Vous savez que les compétitions, les marchés, pour pouvoir les faire, il faut deux à trois mois. Le budget a été mis en place en avril, il a fallu modifier les textes concernant la passation des marchés pour pouvoir rendre cela beaucoup plus fluide ; donc il est évident qu'entre celui qui doit faire quelque part un forage ou 10 forages et celui qui doit construire 15 écoles, vous n'avez pas le même rythme de travail. Je dois dire que globalement chacun a essayé de donner le meilleur de lui-même dans le travail.

Lors de votre visite à Paris, vous avez signé une convention entre l'Agence française de développement et l'ONEA pour la mise en œuvre de Ziga II. A quand la concrétisation de ce Ziga II ?

Cela est en cours. Vous le constatez vous-mêmes sur le terrain, le travail est en train d'être fait. Probablement, nous pourrons avoir un doublement de capacité de fourniture d'eau sur Ouagadougou dans de plus bref délai.

La crise à la CAMEG traine depuis longtemps, aujourd'hui où on en est-on et comment sortir de cet imbroglio judiciaire et administratif ?

Nous allons nous en sortir. Je pense qu'il faut arrêter toutes ces procédures qui finalement décrédibilisent globalement la CAMEG. Nous avons fait un certain nombre de concertations avec des partenaires qui participent au niveau de la CAMEG et nous avons abouti à des résultats. Je crois que dès début janvier, nous vous tiendrons informés ; nous sortirons de cette crise.

M. le Président, de l'évaluation faite de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, une réorganisation doit être faite à ce niveau. Que pensez-vous de cela ?

Je me félicite de cette décision prise et de son accession sur le terrain même si tous les résultats ne sont pas atteints. C'est une mesure qui était nécessaire parce que c'était important qu'on donne un signal d'un acte fort sur le plan social vis-à-vis des femmes et des enfants. La santé maternelle et infantile est une question fondamentale. Cette action a eu un réel succès au sein de la population. Au cours de nos sorties, il y a eu des gens qui nous ont félicité pour cette mesure. Je puis vous assurer qu'en 2017, toutes les dispositions seront prises pour que nous puissions faire en sorte que sur l'ensemble du territoire burkinabè ces mesures soient applicables et appliquées. Nous avons investi plus de 14 milliards de subvention dans cette affaire.

Un étudiant burkinabè a été incarcéré en Algérie pour cause de cybercriminalité. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme, le 8 décembre 2016. Que fait l'Etat burkinabè pour les assister ?

Je suis bien informé de cette situation puisque notre ambassadeur en Algérie suit de près le dossier. J'ai demandé d'ailleurs au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur de prendre ce dossier en charge. En rapport avec les autorités algériennes, nous sommes en train de réfléchir à la solution diplomatique pour résoudre cette situation.

M. le Président, d'aucuns estiment que vous avez trop voyagé. Avez-vous le sentiment d'avoir trop voyagé en 2016 ?

Je ne pense pas avoir beaucoup voyagé. Les voyages que j'ai effectués en 2016 sont statutaires parce que je ne pouvais manquer aux rendez-vous diplomatiques. Si, par exemple, il y a des réunions relatives aux relations entre l'Afrique et le reste du monde, nous sommes tenus d'y participer. En clair, les missions que j'ai effectuées ont été utiles pour le Burkina Faso parce qu'elles ont permis de capitaliser la confiance de nos partenaires au sujet de notre programme.

Le Burkina Faso a conduit plusieurs médiations dans la sous-région, les années antérieures. Accepterez-vous être médiateur pour la résolution d'une crise quelconque en Afrique?

Cela fait seulement un an que je suis à la tête de l'Etat burkinabè. Je pense que les médiations commencent d'abord dans notre pays. Ma préoccupation principale reste ma contribution à la réconciliation entre les fils et les filles du Burkina Faso. Je ne dis pas que je renoncerai à une éventuelle sollicitation pour une médiation. Mais cette vision n'est pas ma priorité pour l'heure.

Pourrait-on attendre de vous l'initiative d'effectuer un déplacement à Abidjan pour discuter d'homme à homme avec l'ex-président Blaise Compaoré au nom de la réconciliation nationale ?

S'il doit avoir un entretien entre Blaise Compaoré et moi, cela ne pourrait avoir lieu qu'au Burkina Faso, dans notre pays. A ce sujet, je suis catégorique. Dans mes intentions, de près ou de loin, je n'ai prévu cette possibilité que vous avez soulevée.

Au sujet de la réconciliation nationale, nous devons aller de l'avant. Il ne m'appartient pas en tant que Président du Faso d'aller à Abidjan pour échanger avec Blaise Compaoré. Si le Président Compaoré souhaite discuter de l'avenir du Burkina Faso pour participer à la réconciliation, il connait bien le chemin de son pays.

Après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les Burkinabè s'attendaient à une véritable rupture avec le passé. Mais, d'aucuns estiment que, jusque-là, le pays est dans la continuité. Quelles preuves brandissez-vous pour témoigner qu'il y a eu effectivement rupture ?

La rupture dont tout le monde parle n'est pas que gouvernementale, elle doit aussi être celle des mentalités des Burkinabè de façon générale. Mon gouvernement et moi considérons que nous sommes de plein-pied dans la rupture. La preuve, nous considérons que l'intégrité et la transparence sont des valeurs qui sont ancrées dans notre vie quotidienne. Contrairement aux autres, nous n'avons pas d'état de grâce sur cette question. Nous avons pris des engagements forts que nous sommes en train de mettre en œuvre. La rupture est progressive. J'invite les Burkinabè à la patience. Ainsi, ils auront l'occasion d'apprécier les actes que nous allons poser. La véritable rupture doit concerner à la fois la base et le sommet de la société. Les Burkinabè doivent rompre avec l'incivisme, le non-respect de l'autorité de l'Etat et l'oisiveté dans les ministères. Chaque Burkinabè doit rompre avec ses mauvaises habitudes. C'est d'ailleurs par-là que la véritable rupture commence.

Quel bilan pouvez-vous faire de la mesure de la Journée continue appliquée dans l'administration burkinabè ?

Pour l'heure, nous n'avons pas encore fait le point de la journée continue. Au moment opportun, nous marquerons une halte pour voir la rentabilité que cette mesure apporte à l'Etat burkinabè.

Pour votre première année de gestion du pouvoir vous avez été confronté à une morosité économique, à des revendications tous azimuts et à des soubresauts liés à l'affaire des koglweogo. Face à tous ces problèmes, regrettez-vous votre accession à la magistrature suprême ?

Si c'était le cas, je n'aurais jamais présenté ma candidature. Je pense qu'il est trop tard pour reculer. Je me suis présenté sur la base d'un programme et le peuple burkinabè m'a fait confiance. Je suis déterminé à tenir les promesses que je lui ai faites.

Les Burkinabè attendent de vous des actes forts en 2017. Quel cap comptez-vous donner dès les premières heures de la nouvelle année ? Pourrait-on, par exemple, s'attendre à un nouveau gouvernement en janvier 2017 ?

Un changement de gouvernement n'est pas signe d'engagement. Ce qui me semble le plus important, c'est que 2017 soit prise sous le prisme de l'organisation, de l'engagement collectif et de la prise de conscience que c'est ensemble que nous devons construire le Burkina Faso. Le gouvernement seul ne peut faire des miracles. Quand viendra le moment d'un remaniement ministériel, vous en serez informé.

Quelles significations donnez-vous aux mots « rockosité » et « mouta-mouta » de plus en plus employés au Burkina Faso ?

Je laisse la latitude à ceux qui ont inventé ce mot « rockosité » de l'expliquer. Je ne voudrais pas rentrer dans les polémiques stériles. A mon entendement, le « mouta-mouta » c'est le manque de transparence ; ce sont les négociations souterraines pour aboutir à des accords louches.

Quels sont vos vœux pour l'année 2017 ?

Je souhaite à tous les Burkinabè une année de santé, de paix et de tolérance. Nous sommes dans un Etat démocratique. La liberté de parole y est consacrée. Chacun a le droit d'user de cette liberté. Cependant, nous devons comprendre que c'est ensemble que nous devons bâtir notre pays. Je réaffirme mon engagement à œuvrer à la réconciliation nationale. Ceux qui doivent répondre de leurs actes répondront parce que nous ne pouvons pas non plus enjamber l'impunité pour aller à la réconciliation. Mon vœu le plus cher pour cette nouvelle année est l'engagement collectif pour des résultats probants en faveur de tous les Burkinabè.