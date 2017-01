Algérie: Saisie d'un véhicule tout-terrain à In Guezzam et arrestation de 29 immigrants à l'ouest et au sud du pays (MDN)

Alger — Un véhicule tout-terrain, chargé de denrées alimentaires a été saisi mardi à In Guezzam par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et vingt-neuf immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été arrêtés par d'autres détachements dans plusieurs wilayas de l'ouest et du sud du pays, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi à In Guezzam (6e Région militaire), le 03 janvier 2017, un véhicule tout-terrain chargé de (1,7) tonnes de denrées alimentaires, tandis que d'autres détachements ont appréhendé (29) immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Tlemcen, Ghardaïa, Djanet, Laghouat et Bordj Badji Mokhtar", précise la même source.

D'autre part, des unités de Gardes-côtes "ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 85 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et Aïn Témouchent (2°RM)", souligne le communiqué du MDN.