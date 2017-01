Burkina Faso: Soulèvement populaire 3 janvier 1966

«On a même tenté de monter l'opinion nationale contre les syndicats. Il est donc important que dans le débat actuel, les uns et les autres se ressaisissent et fassent leur introspection», a-t-il conseillé.

La gestion du pays relève des partis politiques et non d'une institution aussi forte soit-elle comme l'armée. Nous devons donc tirer toutes les leçons qui en découlent et veiller scrupuleusement à la préservation des acquis de l'insurrection populaire», a-t-il martelé.

«Le peuple se lèvera toujours comme un seul homme chaque fois qu'il estimera que ses droits les plus légitimes sont bafoués. Telle est la leçon que les dirigeants actuels et à venir doivent intérioriser », a-t-il souligné.

L'Unité d'action syndicale (UAS) a organisé, en effet, le mardi 3 janvier 2017 à Ouagadougou, une conférence publique sur le thème : «Les leçons du soulèvement populaire et historique du 3 janvier 1966 pour la défense des acquis de l'insurrection populaire et de la résistance héroïque au putsch».

