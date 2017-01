Algérie: Boumerdès - Réception de la bibliothèque principale de lecture publique au 1er semestre 2017

Boumerdes — Le projet de la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Boumerdès sera réceptionné au premier semestre 2017, a-t-on appris mercredi du directeur de la culture de la wilaya.

Le projet, doté d'une enveloppe de près de 350 millions DA, enregistre actuellement un taux d'avancement des travaux estimé à 70%, a indiqué à l'APS, Foughali Djamel-Eddine.

Construit en plein centre-ville de Boumerdès, sur une assiette de 450M2, cet établissement culturel, dont l'architecture mêle les styles ancien et moderne, compte cinq (5) étages englobant une salle de conférences de 250 places, des salles de lecture et d'Internet, des ateliers artistiques et scientifiques, entre autres.

Selon M. Foughali, cette année 2017 verra également la réception et l'équipement de bibliothèques urbaines à Dellys, Beni Amrane, Naciria et Khmiss El Khechna, parallèlement à l'équipement de trois (3) bibliothèques rurales déjà réceptionnées au niveau des villages de Koudiat Laàrayess (commune de Legata), Ben Merzouka (Boudouaou) et Omar (Bordj Menail).

Il a en outre fait part du "gel", au titre de la politique de "rationalisation des dépenses du secteur" de nombreux projets, parmi lesquels une salle polyvalente à la maison de la culture Rachid Mimouni, une salle de lecture à Bordj Menail, deux (2) bibliothèques rurales à Beni Amrane et Khmiss El Khechna et deux (2) bibliothèques semi urbaines à Bordj Menail et Thenia.

Entre 2009 et 2014, la wilaya de Boumerdès a bénéficié de 33 projets de bibliothèques de lecture publique, dont certaines sont toujours en cours de concrétisation ou d'équipement.

Le secteur de la culture a été destinataire, entre 2004 et 2014, d'une enveloppe globale de près de 1,4 milliard DA affectée, entre autres, à la réalisation du plan de protection du secteur protégé de la Casbah de Dellys et à la mise en œuvre de travaux d'urgence et de réhabilitation des sites archéologiques en son sein, outre d'autre projets structurels, dont des bibliothèques, des théâtres et des salles de spectacle.