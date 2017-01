Burkina Faso: Revendications sociales tous azimuts

La première échéance, qui entre dans le cadre de la poursuite et de l'approfondissement du dialogue social, a porté sur la mise en place très prochaine, avec l'accord des partenaires et l'appui de l'Organisation internationale du travail (OIT), d'un cadre permanent de dialogue social au Burkina Faso.

Malgré moult grèves et sit-in, les lignes n'ont pas bougé. Face à ces mouvements déclenchés par des syndicats sous des formes multiples et qui mettent à mal le climat social, le gouvernement burkinabè, sous l'égide du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a rencontré l'ensemble des partenaires sociaux, le mardi 18 octobre 2016, en vue d'échanger sur la situation économique et sociale du Burkina Faso, et sur les grands principes du partenariat gouvernement/syndicats notamment le dialogue social.

Réunis au sein de leurs organisations syndicales, les travailleurs de divers secteurs (publics et privés) ne sont pas passés par quatre chemins pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail en cette année 2016.

