Burkina Faso: Vœux de nouvel An au président du Faso

« Je prends bonne note des préoccupations générales et spécifiques formulées. Je puis vous rassurer que le gouvernement examinera avec la plus grande attention toutes les doléances dans l'optique d'apporter des réponses appropriées en tenant compte du contexte dans lequel nous vivons », rassure-t-il.

A la suite du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, le président du Faso s'adresse à ses invités. « Je vous remercie pour les vœux formulés à mon endroit et à ma famille », dit-il avant de se prononcer sur les préoccupations formulées par les corps constitués de l'Etat.

Au niveau du secteur privé, à écouter Alain Thiery Ouattara, le gouvernement est invité à entreprendre des actions cohérentes et durables pour résoudre les préoccupations récurrentes telles que les lourdeurs administratives, les difficultés d'accès aux financements, le coût élevé de l'électricité, la recrudescence de la fraude et de la contrefaçon.

« Le plus grand souhait des corps constitués de l'Etat est que le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) œuvre sans relâche au traitement des dossiers relatifs aux crimes économiques, politiques et de sang pendants afin de favoriser la paix et la cohésion sociale », souligne-t-il.

Pour ce qui est des doléances des anciens chefs d'Etat, M. Ouattara fait remarquer qu'ils souhaitent l'apaisement et la sérénité de la vie nationale, la mise en place d'un dispositif sécuritaire efficace et l'activation de l'ensemble des dossiers judicaires.

« La recherche du financement du Plan national de développement économique et social lors de la conférence des partenaires, les 7 et 8 décembre 2016 à Paris sous l'impulsion de votre gouvernement qui a permis d'engranger des promesses de financement de 18 mille milliards de F CFA, augure des perspectives heureuses pour 2017 », se réjouit-il.

« A l'orée de la nouvelle année 2017, l'ensemble des corps constitués de l'Etat adressent à vous, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, leurs vœux de santé, de paix, de joie et de prospérité », s'adresse-t-il au président du Faso.

