Burkina Faso: Elections consulaires - Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi élu

Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi, PDG du Groupe SMAF, a été élu président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) par les acteurs économiques, le 30 novembre 2016 à Ouagadougou. Retour sur un pECrocessus électoral émaillé de contestations mais qui a connu un épilogue sous haute surveillance.

Placée sous la tutelle d'une délégation spéciale au lendemain de l'insurrection d'octobre 2014, la vitrine des milieux d'affaires au Burkina Faso s'est dotée d'une nouvelle assemblée générale. Le processus des élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), débuté le 1er août, s'est achevé le 30 novembre 2016.

Au lancement du processus électoral, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou, avait annoncé un certain nombre de réformes. Des réformes qui, de son avis, ont pour objectif de mettre en place une instance plus représentative des milieux d'affaires, transparente et efficace.

Le nombre d'élus est ainsi passé de 123 à 151 avec l'introduction de nouveaux acteurs dans les instances consulaires (industrie minière, enseignement privé, professions libérales), la création des délégations consulaires régionales, l'inscription des principes d'alternance et démocratie dans les statuts et l'adoption d'une charte d'éthique et de déontologie par les élus.

En dépit des deux campagnes d'information sur le processus dans toutes les provinces, des contestations de certaines organisations d'acteurs économiques ont été enregistrées. Elles dénonçaient, entre autres, la répartition des sièges, la partialité des membres du Comité d'organisation des élections consulaires (COEC).

Devant l'ampleur de la polémique, le président du COEC a appelé tout le monde au calme en marge du début de la 2e campagne d'information, le 22 octobre 2016 à Ouagadougou. Il a, par ailleurs, rassuré tous les acteurs.

« L'heure est venue d'aller de l'avant. Il faut qu'on regarde l'intérêt général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.

Pendant que nous perdons du temps à discuter, l'économie burkinabè, notre économie, prend un coup et le secteur privé est en train de perdre des occasions d'investissement alors qu'après l'insurrection, le pays a besoin de créer de nouveaux emplois et richesses », avait-il expliqué.

Le renouvellement des instances de la CCI-BF a été qualifié par les nombreux observateurs comme très ouverte, en témoigne le nombre d'inscrits sur les listes électorales (11545 électeurs). Plusieurs candidats étaient en lice pour la présidence de la Chambre consulaire : Mahamadi Sawadogo dit Kadhafi, Apollinaire Compaoré, le patron de Telecel Faso, Adama Ouédraogo et Safiatou Lopez.

N'ayant pas été élue dans la sous-catégorie BTP, Safiatou Lopez n'a pas pu prendre part à l'élection du président proprement dit. Les différents candidats ont battu campagne sur la base de leurs programmes de mandature.

Le ministère du Commerce a procédé à la mise en place du nouveau bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina qui est fort de 21 membres, le 30 novembre 2016 pour un mandat de 5 ans (2016-2021).

A l'issue de son installation, le nouveau président de la Chambre de commerce du Burkina a promis, entre autres, d'«assurer le renouveau consulaire et réconcilier la communauté des affaires avec elle-même », de «restaurer le dialogue et la confiance avec l'Etat, les partenaires techniques et financiers et les organisations des travailleurs».

La rénovation et le développement des infrastructures de soutien à la production, la promotion d'un climat des affaires favorable et le renforcement des capacités des entreprises privées figurent également parmi les priorités du président de la CCI-BF.