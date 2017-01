Nigeria: La numéro deux de l'ONU est nigériane

Mimi Fawaz, animatrice de spectacles de premier plan et présentatrice de l'émission Sports 360 sur Vox… Plus »

Pour avoir travaillé à ses côtés pendant plus d'un an, je peux vous dire qu'elle a une forte personnalité, le sens de la discipline, elle est dure à la tâche et n'a pas l'esprit de clans.

Le portuguais Antonio Guterres a pris les fonctions de secrétaire général des Nations unies, ce 1er janvier. Et sa plus proche collaboratrice sera africaine: il a choisi la Nigériane Amina Mohammed comme numéro deux.

