Afrique: Mimi Fawaz et Richard Mofe-Damijo aux commandes de la cérémonie des Glo-CAF Awards

Mimi Fawaz, animatrice de spectacles de premier plan et présentatrice de l'émission Sports 360 sur Vox Africa TV, et l'acteur nigérian Richard Mofe-Damijo (RMD), ont été confirmés comme animateurs de la cérémonie des Glo-Caf Awards 2016.

Mimi, d'origine nigériane a travaillé pour les chaînes de télévision CNN, ESPN et ITV, a été décrite comme la « force motrice du premier magazine consacré au football africain au Royaume-Uni. Une prouesse pour une femme dans un monde longtemps réservé aux hommes. Enchantée d'avoir été choisie pour ce show, Mimi Fawaz a promis de faire honneur à cette grande responsabilité.

Richard Mofe-Damijo, connu et apprécié dans son pays est à la fois acteur et homme politique. Il a été commissaire à la Culture et au Tourisme de l'État du Delta, au Nigeria, entre 2009 et 2015.

Avocat, homme politique et journaliste, il a joué dans plusieurs téléfilms et films de premier ordre tels que Ripples, Out of Bounds, Trois Sages, Oloibiri et Hush. En 2005, il a remporté le titre de meilleur acteur lors de la première édition des African Movie Academy Awards et est également le visage des puissantes publicités télévisées de Globacom au moment du lancement du premier mobile national du pays 4G réseau LTE.

La CAF et Globacom comptent sur le tandem pour faire une grande fête de la Cérémonie des Glo-CAF Awards qui va consacrer, le 5 janvier 2017, au Centre international de conférences d'Abuja, les lauréats de l'année 2016. Un moment toujours attendu avec beaucoup de ferveur et d'impatience.

Outre le meilleur joueur, seront distingués le joueur africain de l'année - basé en Afrique, la meilleure joueuse, le meilleur entraîneur, la meilleure équipe nationale de l'année, homme et femme, le talent le plus prometteur de l'année, et quelques autres qui ont fait honneur au football africain en 2016.