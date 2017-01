Angola: Le vice-gouverneur de Cuando Cubango veut un grand engagement électoral

Menongue (Angola) — Le vice-gouverneur de la province de Cuando Cubango chargé du secteur politique et social, Pedro Camelo a appelé mardi depuis la ville de Menongue à l'engagement de tous les intervenants dans le processus de mise à jour de l'enrôlement électoral, afin d'atteindre le succès préconisé.

Prenant la parole à l'ouverture de la deuxième réunion technique provinciale avec les directeurs municipaux de l'enrôlement, il a souligné que les responsabilités étaient immenses et que les défis étaient de plus en plus complexes.

Il a exhorté tous les citoyens, et les cadres en particulier, à faire le mieux en cherchant à trouver les meilleures voies pour pouvoir parvenir le plus vite possible aux objectifs définis

"Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire un travail comparatif de ce que nous avons fait et de ce qui reste à faire, il suffit de regarder les données récentes que la Direction provinciale d'enrôlement a présentées, ce qui, en quelque sorte, offre la possibilité de comprendre dans quels secteurs il faudra travailler plus", a-t-il expliqué.

Tenue au siège du gouvernorat provincial, la réunion avec les directeurs municipaux a fait l'analyse du processus d'enrôlement électoral, des opérations dans les zones à accès difficile, des résultats obtenus jusqu'a la fin de la première phase, des moyens logistiques et du contrôle d'assiduité des agents électoraux.