Centrafrique: L'ONU condamne l'attaque meurtrière contre des Casques bleus dans le sud-est du pays

« Mais cela m'empêchera pas la force de poursuivre sa mission : œuvrer pour que la paix et la stabilité durable règnent en RCA »,a t-il souligné, précisant que la force et la police multiplient les patrouilles pour assurer la protection des populations « même s'ils doivent en payer le prix ».

« Aucune revendication ne saura justifier que des individus dirigent leurs griefs contre des Casques bleus dont la présence sur le sol centrafricain n'a d'autre objectif que d'aider le pays à sortir de l'engrenage de la violence », a averti le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSCA, Parfait Onanga-Anyanga, qui a garanti que « tout sera mis en œuvre pour traquer et mettre la main sur les auteurs de ces attaques afin qu'ils soient traduits en justice ».

