Ile Maurice: 60 villas en place des Salines de Rivière-Noire

La famille De Ravel a décidé de tourner la page. Les Salines de Rivière-Noire, aujourd'hui à l'abandon, disparaîtront pour faire place à 60 villas qui seront construites sur le site d'une superficie de neuf arpents. Les salines ne sont plus en activité depuis bientôt un an.

La Société Horizon Sweet Resorts Limited a fait une demande d'Environmental Impact Assessment (EIA) il y a quelques jours. Les contestataires ont jusqu'au 13 janvier pour se manifester.

Ce projet immobilier date de plus de dix ans. Après la fermeture des salines, le promoteur est revenu à la charge pour réaliser ce projet. En 2006, le promoteur avait obtenu un bail de 60 ans sur ces neuf arpents de terres pour y ériger 53 bungalows.

La Société Horizon Sweet Resorts Limited a décidé d'installer peu de villas en bordure de route afin de préserver 20 à 25% des bassins et aussi le musée de la Route du sel. Le projet intégré comprendra la construction d'au moins huit villas en bordure de route ; les autres bâtiments seront érigés plus loin dans les terres. Ces huit villas comprennent le rez-de-chaussée et le premier étage. Cette partie sera attachée à un club-house et une piscine de 25 mètres de long.

Plus loin, il y aura 17 duplex d'un niveau alors que le reste sera doté d'un étage. En sus, le promoteur construira 35 appartements de deux niveaux. Le reste des unités seront des penthouses.

Un bar & restaurant, une salle de gym et un spa seront les autres éléments du projet intégré. Un bloc administratif abritera la réception et le syndic. Les promoteurs ont prévu 154 places de parking et 18 espaces pour les invités.

Selon le document de l'EIA, si tous les permis sont obtenus à temps, les travaux débuteront en mai 2017 pour se terminer en 2019.