Congo-Kinshasa: Opposition - Roger Lumbala annonce son retour au pays

Depuis la Belgique, l'opposant a déclaré qu'il pourrait regagner son pays cette semaine. Se disant très satisfait de l'accord du Centre interdiocésain qui prévoit notamment l'élection du successeur de Joseph Kabila « avant fin 2017 », il espère que cela est de bons augures pour la stabilité et la paix en RDC longtemps sacrifiées sur l'autel des intérêts politiques. « Ma réaction est de satisfaction par le fait que les compatriotes de la majorité élargie, de l'opposition et les autres se sont penchés sur mon cas et ont compris qu'il faut absolument que M. Roger Lumbala puisse retourner dans son pays. Ma satisfaction est tellement grande qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler pour revenir cette semaine dans notre pays », a-t-il indiqué. Ancien député national, il entend ainsi recouvrer son siège à l'Assemblée nationale.

