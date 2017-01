Les tenanciers de débits de boisson de Ouagadougou ont été sensibilisés par rapport à l'urgence de s'engager dans la lutte contre le phénomène de l'emploi des mineurs dans les débits de boisson.

Ces sensibilisations ont été organisées sous la forme de trois conférences publiques tenues du 2 au 15 décembre 2016 par la Croix-Rouge burkinabè (CRBF).

Ces conférences sont réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Vigilance citoyenne ».

Elles visent surtout à interpeller les gérants des maquis, bars, buvettes et restaurants sur le problème de l'emploi des enfants dans ce secteur d'activité, en particulier les mineurs en situation de migration dans l'espace CEDEAO.

Les trois conférences publiques ont permis de leur donner des informations relatives aux dispositions prises par l'Etat burkinabè en matière de protection des enfants.

Pour les responsables de la Croix-Rouge burkinabè, il y a urgence à coordonner les efforts avec ces acteurs pour contenir ce phénomène à tendance évolutive.

En effet, d'après une étude qu'elle a réalisée en 2015 en collaboration avec l'UNICEF et la CEDEAO dans 12 arrondissements de Ouagadougou, le travail des enfants dans ces milieux concerne aussi bien les garçons (53,6%) que les filles (46,4%).

Les enfants qui y travaillent proviennent de tout le pays avec une dominance des provinces et départements avoisinant la capitale. En moyenne, ils sont employés à travailler pendant 12h dans des tâches qui dépassent leur capacité physique.

C'est fort de ces résultats que la campagne en cours a été conduite en direction principalement des gérants de ces lieux de commerce de boisson dans le but de les outiller sur la règlementation en vigueur, pour la prise d'actions concertées et soutenues afin d'améliorer la situation de ces enfants.

Les experts des ministères du travail et de l'action sociale que la Croix-Rouge burkinabé a mis à contribution, les ont longuement interpellés sur les risques auxquels ces tout-petits sont exposés dans ces types de commerce : alcoolisme, violence de tous genres, drogue, échec scolaire, exploitation et traite.

Beaucoup de tenanciers ont affirmé ignorer que l'emploi illégal de mineurs dans les débits de boisson les exposait à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans, assortie d'amende pouvant aller jusqu'à 600 000FCFA.

C'est pourquoi, les conférenciers leur ont rappelé les textes et loi règlementant le travail des enfants, les filets de protection pouvant être mis en place par les tenanciers des débits de boisson.

Chacune des conférences publiques a mobilisé une cinquantaine de personnes, qui ont pris l'engagement de relayer les messages de sensibilisation auprès des autres tenanciers.

En définitive, il a été suggéré à l'adresse des participants tenanciers des débits de boisson de s'organiser en réseau en vue d'élaborer un plan d'action, ainsi qu'un code des débits de boisson qui pourra matérialiser l'interdiction de la fréquentation de ces lieux par les mineurs.

La tenue de ces rencontres s'inscrit dans le cadre des activités du projet « Vigilance Citoyenne pour la promotion de la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO et la Prévention réinsertion des enfants et femmes victimes de traite et d'exploitation dans les débits de boisson de la ville de Ouagadougou ».

Il vise surtout à ccombattre le trafic humain et l'exploitation économique et/ou sexuelle des enfants et femmes migrants travaillant dans les débits de boissons et maquis restaurants au Burkina Faso.