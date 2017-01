Congo-Brazzaville: Filière bois - La société chinoise Wan Peng international obtient une concession à Ewo

Paulo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, pourra compter sur toutes ses stars : Alain et Bertrand… Plus »

« On est en train de négocier avec la population locale pour connaître réellement ses besoins, d'ici à fin janvier nous aurons les résultats. C'est après cette phase que nous allons revenir vers notre partenaire pour la signature du contrat », a dit Zhou Yaoguang. Ce sera sans doute lors de la signature de ce contrat avec les autorités congolais que seront connus le coût d'investissement et le plan de développement local contenu dans le cahier de charges.

A en croire le directeur général de Wan Peng international, tout va être fait pour terminer les formalités légales en début février 2017. L'entreprise entend installer des engins et matériels de transformation et, en même temps, démarrer la construction « des routes, ponts et usines » pour pouvoir embaucher la population.

