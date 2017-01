Congo-Brazzaville: Hôpital Adolphe-Cissé - La sœur Belle Agniélé offre des produits de première nécessité aux nouveau-nés et à leurs mamans

Paulo Duarte, le sélectionneur du Burkina Faso, pourra compter sur toutes ses stars : Alain et Bertrand… Plus »

À sa sortie des services de maternité et néonatologie de l'hôpital Adolphe-Cissé, l'artiste s'est prêtée aux micros de la presse pour signifier l'acte qu'elle a posé. « C'est pour la première fois qu'on le fasse, mais ce n'est pas pour la dernière fois. Nous allons revenir ici à Pointe-Noire, on va toujours faire des dons aux enfants et aux parents. Pour nous, c'est une grande joie. On a pu faire ce qu'on avait promis avec la maison de productions MCI. Nous bénissons l'Éternel. C'est aussi une grande joie pour moi de voir les nouveau- nés et fêter avec eux», a dit la sœur Belle Agniélé.

Comme promis, les recettes issues du concert que la sœur Belle Agniélé a donné au stade Kokolo Kopa à Pointe-Noire ont été destinées aux nouveau-nés de l'hôpital Adolphe-Cissé et à leurs mamans. La sœur Belle Agniélé et sa maison de production MCI l'ont fait à l'image du concert organisé en 2010 à Brazzaville.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.