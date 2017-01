Afrique: CAN 2017 - L'effectif compétitif de la Côte d'Ivoire, adversaire de la RDC, dans le groupe C

Adversaire de la RDC le 20 janvier à Oyem au Gabon en Coupe d'Afrique des nations (CAN), la Côte d'Ivoire va déléguer un effectif costaud qu'a publié son sélectionneur, le Français Michel Dussuyer.

Les Éléphants de la Côte d'Ivoire seront les adversaires des Léopards de la RDC dans le groupe C à la 31e édition de la CAN prévue au Gabon du 14 janvier au 8 février 2017. Le sélectionneur français du pays de Didier Drogba et Laurent Pokou, Michel Dussuyer, a constitué un groupe de 24 joueurs.

Les gardiens de but retenus sont Sylvain Gbohouo (Mazembe/RDC), Aii Badra Sangaré (As Tanda), Mande Sayouba (Stabek/Norvège). Les défenseurs appelés sont Éric Baily (Manchester U/Angleterre), Serge Aurier (Paris Saint-Germain/France), Mamadou Bagayoko (Saint-Trond/Belgique), Wilfried Kanon (Ado La Haye/Pays-Bas), Simon Deli (Slavia Prague/Rep. Tchèque), Ousmane Diarrasouba (Adanaspor/Turquie), Lamine Koné (Sunderland/Angleterre), Traoré Adama (FC Bâle/Suisse). Les milieux de terrain convoqués sont Serey Die (FC Bâle/Suisse), Jean Michael Seri (Nice/France), Victorien Angban (Grenade/Espagne), Franck Kessie (Atalanta/Italie), Serge Nguessam (Nancy/France), Cheick Doucouré (Metz/France). Et les attaquants appelés sont Wilfried Bony (Stoke City/Angleterre), Salomon Kalou (Hertha Berlin/Allemagne), Jonathan Kodjia (Aston Villa/Angleterre), Giovanni Sio (Rennes/France), Max Alain Gradel (Bournemouth/Angleterre), Nicola Pepe (Angers/France), Wilfried Zaha (Crystal Palace/Angleterre).

Avec ce groupe, sans Yaya Touré qui a pris sa retraite internationale après avoir remporté la 30e édition en Guinée Équatoriale, Michel Dussuyer compte conserver le trophée au Gabon. La Côte d'Ivoire affrontera dans le groupe C la RDC et le Togo avant d'accéder au deuxième tour. Une élimination des Éléphants au premier tour sera un vrai coup de tonnerre. L'on n'y songe même pas du côté d'Abidjan où l'on croit mordicus à la victoire finale de cette sélection qui a fière allure.

Du côté des Congolais, l'on est prévenu. Les Léopards ont enregistré des résultats satisfaisants depuis 2014 avec une médaille de bronze à la CAN de 2015. Et les rencontres contre la Côte d'Ivoire et contre le Maroc ont toujours été très disputées. Et le sélectionneur Florent Ibenge a déjà eu à rencontrer la sélection ivoirienne à Kinshasa (Défaite de la RDC 1-2), et à Abidjan (victoire de la RDC 4-3) et en Guinée Équatoriale (défaite de la RDC 1-3). Il a donc une idée sur cet adversaire sérieux de manière à préparer ses poulains.